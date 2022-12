Verona-Bologna streaming gratis e diretta TV, dove vedere Amichevole

Giovedì 22 dicembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match amichevole, in vista della ripresa del campionato di Serie A, tra Verona-Bologna. Le due compagini si sfideranno allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Con 39 211 posti complessivi, di cui solo 31 045 omologati, risulta l’ottavo stadio italiano per capienza.

Amichevole, Verona-Bologna: come arrivano le due squadre

Il Verona si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nel campionato di Serie A, prima della sosta per i Mondiali in Qatar. I gialloblù, infatti, hanno perso contro la Juventus in casa per 0-1 ed hanno perso anche in trasferta per 1-2 contro lo Spezia. Il Bologna, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite ufficiali stagionali. I rossoblù, infatti, hanno perso in trasferta 6-1 contro l’Inter ed hanno vinto in casa 3-0 contro il Sassuolo.

Verona-Bologna streaming gratis e diretta TV Amichevole

La partita amichevole Verona-Bologna, in programma giovedì 22 dicembre alle ore 14:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi, non sarà visibile, a meno di ulteriori comunicazioni, in TV e in streaming. Tuttavia, sarà certamente possibile seguire l’andamento del match facendo riferimento alle pagine social ufficiali delle rispettive compagini.