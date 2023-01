Coppa Italia, dove vedere Roma-Genoa streaming gratis e diretta TV

Giovedì 12 dicembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Roma-Genoa. Le due compagini, guidate da José Mourinho e Alberto Gilardino, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia, Roma-Genoa: come arrivano le due squadre

La Roma si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno vinto in casa 1-0 contro il Bologna ed hanno pareggiato allo stadio San Siro 2-2 contro il Milan di Stefano Pioli. Il Genoa, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nel campionato di Serie B. I rossoblù, retrocessi nella passata stagione, hanno vinto 1-0 in casa contro il Frosinone ed hanno vinto anche in trasferta per 1-2 contro il Bari.

Roma-Genoa streaming gratis live e diretta in chiaro TV

La partita Roma-Genoa, in programma giovedì 12 gennaio alle ore 21:00, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, sarà visibile in chiaro e in diretta TV su CANALE 5. Mediaset Play è la piattaforma in streaming di Mediaset in cui vedere i canali in live-streaming, rivedere i programmi della settimana on demand e trovare alcuni programmi d’archivio. Tutto questo in modo facile e gratuito.

Attraverso il sito o l’app dedicata è possibile accedere a diversi contenuti dai canali Live di Mediaset come Canale 5 o Italia 1 con inclusa l’opzione “restart” che permette di far ripartire il programma, ma anche diversi film, serie tv e show direttamente on demand.