Coppa Italia, probabili formazioni Lazio-Bologna: le scelte di Sarri e Thiago Motta

Giovedì 19 gennaio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Lazio-Bologna. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Thiago Motta, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia, Lazio-Bologna: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. In particolare, i biancocelesti hanno pareggiato per 2-2 in casa contro l’Empoli ed hanno vinto in trasferta, al Mapei Stadium, per 0-2 contro il Sassuolo di Dionisi. Il Bologna, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù, infatti, hanno perso 1-2 in casa contro l’Atalanta ed hanno vinto 1-2 in trasferta contro l’Udinese.

Coppa Italia, probabili formazioni Lazio-Bologna

Giovedì 19 gennaio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico il penultimo ottavo di finale: Lazio contro Bologna. I felsinei nei precedenti due turni hanno eliminato Cosenza e Cagliari, con due 1-0. Gli uomini di Sarri, invece, cominciano ora la competizione. Ecco le probabili formazioni del match.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Hysai; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Pedro, Cancellieri, Felipe Anderson.

Allenatore: Maurizio Sarri

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Kasius; Lucumì, Soumaoro; Cambiaso; Dominguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Thiago Motta