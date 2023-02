Conference League, probabili formazioni Lazio-Cluj: Sarri non sottovaluta la sfida

Tornano le coppe europee e torna anche la Conference League arrivata alla sua seconda edizione, ecco le probabili formazioni di Lazio-Cluj scelte dai due tecnici.

Si tratta del primo turno ad eliminazione diretta che mette di fronte la Lazio, retrocessa dall’Europa League e fin qui delusa dal percorso europeo e il Cluj che si è qualificato per questa sfida grazie al secondo posto nel girone G alle spalle dei turchi del Sivasspor. I biancocelesti arrivano all’impegno dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta che ha un pò complicato la rincorsa ad una delle prime quattro piazze del campionato. Il Cluj invece è secondo in classifica nel campionato rumeno. E’ una delle cinque squadre in lotta per il titolo e racchiuse in otto punti.

Le due squadre si sono affrontate due volte, durante il calendario dell’Europa League 2019, e il parziale è di una vittoria a testa. In quella occasione però la Lazio fu eliminata dal girone arrivando terza proprio a discapito del Cluj.

Lazio-Cluj, le probabili formazioni della sfida di Conference League

LAZIO (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Patric, casale, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

all. Maurizio Sarri

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet, Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N. Boateng, Yeboah; Deac, Roger, Janga.

all. Dan Petrescu