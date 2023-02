Torna l’Europa League, ecco il calendario: Dove vedere la competizione

Con il mese di Febbraio tornano le coppa europee, ed è tempo anche di Europa League con un calendario ricchissimo di incontri, ecco dove vedere tutte le gare della seconda competizione europea per importanza. Si ricomincia giovedi 16 Febbraio alle ore 18:45 con un grandissimo classico del calcio europeo come Barcellona-Manchester United e successivamente con tutte le altre sette gare che costituiscono questo turno di Play Off. Un turno che a tutti gli effetti è un sedicesimo di finale che abbinale squadre seconde classificate nei gironi di Europa League con le retrocesse (terze classificate) da quelli di Champions League. Chi passa il turno andrà ad affrontare le otto vincitrici dei raggruppamenti inziali di EL.

L’Italia è ben rappresentata in questa competizione con la Roma e la Juventus. I giallorossi si sono classificati secondi nel girone vinto dal Betis Siviglia, mentre i bianconeri arrivano da una Champions League disastrosa in cui sono riusciti a sopravanzare soltanto gli israeliani del Maccabi Haifa. Il cammino in Europa League potrebbe essere un trampolino di lancio per risollevare una stagione fin qui difficile,

Calendario della competizione: quando si disputano tutti i turni

PLAY OFF (16 e 23 Febbraio 2023)

Barcellona-Manchester United

Shaktar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlino

Salisburgo- Roma

Juventus -Nantes

-Nantes Sporting Lisbona-Midtjylland

Bayer Leverkusen-Monaco

Siviglia-PSV Eindhoven

OTTAVI DI FINALE (9 e 16 Marzo 2023)

QUARTI DI FINALE (13 e 20 Aprile 2023)

SEMIFINALI (11 e 18 Maggio 2023)

FINALISSIMA (31 Maggio 2023)

La gara si disputerà a Budapest, nella nuovissima Puskas Arena che può ospitare fino a 65.000 spettatori. Sarà la seconda volta di una finale europea, dopo la SuperCoppa del 2020.

Dove vedere tutte le gare dell’Europa League

Per la stagione 2022/2023 sarà possibile seguire tutte le gare dell’Europa League in diretta televisiva su Sky e su DAZN, mentre su TV8 in chiaro sarà trasmessa una gara settimanalmente.

In streaming invece sarà possibile seguire la competizione si Sky GO e su DAZN, dopo averne scaricata l’APP su un dispositivo mobile.