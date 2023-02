Serie D, dove vedere Locri-Catania streaming gratis e diretta TV

Domenica 19 febbraio, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D girone I tra Locri-Catania. Le due compagini si sfideranno allo stadio comunale Barone Giuseppe Raffaele Macrì. Situato a Locri, in via Cusmano, è dotato di terreno in erba sintetica di ultima generazione.

Serie D, Locri-Catania: come arrivano le due squadre

Il Locri si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie D. I siciliani, infatti, hanno vinto 2-1 in casa contro il Licata ed hanno vinto anche in trasferta per 0-2 contro la Vibonese. Il Catania, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Gli etnei, infatti, hanno vinto 0-2 in trasferta contro il Castrovillari ed hanno vinto in casa per 2-1 contro la Mariglianese.

Serie D, Locri-Catania streaming gratis

La partita Locri-Catania, in programma domenica 19 febbraio alle ore 14:30, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D girone I, sarà visibile gratuitamente su Telecolor, emittente televisiva visibile in Sicilia sul digitale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming sul sito “LaSiciliaWeb”, sito che dedica uno spazio allo streaming del canale Telecolor.