Brindisi-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Poule Scudetto Serie D

Domani pomeriggio alle ore 16 allo stadio “Franco Fanuzzi” si disputerà il match Brindisi-Catania, valevole per la 2.a giornata della Poule Scudetto (triangolare 3) del campionato di Serie D; nel primo turno i siciliani sono stati sconfitti per 2-0 in casa dal Sorrento, mentre per i pugliesi ci sarà l’esordio, dopo il successo di domenica scorsa contro la Cavese per 3-1, nello spareggio per la promozione in Serie C. Domenica 21 maggio ci sarà l’ultima sfida tra Brindisi-Sorrento.

L’arbitro della sfida sarà Alessio Marra della sezione di Mantova, coadiuvato dagli assistenti Simone Mino di La Spezia e Nicolò Pasquini di Genova. Sono quindici i precedenti complessivi tra le due squadre che vedono avanti i pugliesi per 5-3 e sette pareggi.

Ricordiamo che le vincenti dei tre triangolari e la miglior seconda accedono alle semifinali, che vengono definite per sorteggio e che si disputano, così come per la finale Scudetto, in campo neutro e senza tempi supplementari.

Brindisi-Catania, probabili formazioni

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Valenti, Gorzelewski, Sirri, Di Modugno; Cancelli, Malaccari; Opoola, Dammacco, D’Anna; Santoro.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Boccia, Somma, Castellini; Rizzo, Lodi Vitale; De Luca, Sarao, Russotto.

Dove vedere Brindisi-Catania in tv e streaming

Il match tra Brindisi-Catania sarà visibile in diretta e in chiaro sull’emittente siciliana Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito sul sito dell’emittente. Sarà possibile seguire lo streaming dell’incontro, sul sito di “La Sicilia Web” acquistando l’evento al costo di 1,99€. Ricordiamo che il canale ha acquistato i diritti di tutte le partite in casa e in trasferta della squadra rossazzurra.