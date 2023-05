Paganese-Casertana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere spareggio Serie D

Domani pomeriggio alle ore 16 allo stadio “Marcello Torre” di Pagani (Salerno) sarà in programma il match Paganese-Casertana, valevole per la finale playoff del campionato di Serie D (girone G). Nelle semifinale le due squadra campane hanno avuto la meglio rispettivamente su Lupa Frascati (3-2) ed Arzachena (3-3, ma qualificazione per il miglior posizionamento finale).

Paganese che parte con i favori del pronostico, non solo per il fatto di giocare in casa, ma anche perchè se al termine dei 120 minuti il risultato dovesse essere di parità, vincerebbe la finale grazie al secondo posto (68 punti) rispetto al terzo della Casertana (58 punti).

Padroni di casa che hanno vinto il precedente stagionale disputato a Pagani lo scorso 22 gennaio con il risultato di 2-1, mentre sono sedici i precedenti al “Torre” con gli ospiti avanti di misura per 6-5 e cinque pareggi. L’arbitro dell’importante derby sarà Carlo Virgilio di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Marco Roncari di Vicenza e Antonio Giangregorio di Padova.

Dove vedere Paganese-Casertana in tv e streaming

La finale dei playoff del girone G del campionato di Serie D tra Paganese-Casertana sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sulla pagina Facebook del club di Pagani. Ad annunciarlo, attraverso i propri canali social, lo stesso club azzurrostellato.