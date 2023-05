Playoff Serie D, Trastevere-Fano 1-2 (VIDEO HIGHLIGHTS): un gol di Serges al 95′ fa volare i marchigiani in finale

Oggi pomeriggio al “Trastevere Stadium” di Roma si è disputata la semifinale playoff del campionato di Serie D (girone F) tra Trastevere-Fano che ha visto il successo dei marchigiani che si sono imposti per 2-1.

Nel primo tempo l’unica occasione degna di nota è dei romani, nata da un corner ben calciato da Tortolano, ma il colpo di testa di Crescenzo finiva di poco alto. Al 33′ il colpo di scena con rosso diretto comminato a Santovito per una gomitata, che l’arbitro Muccignato di Pordenone ha giudicato violenta e volontaria.

Nella ripresa tutte le emozioni dell’incontro; si cominciava al 60′ con il vantaggio ospite: corner calciato da Nappello e di testa Urbinati metteva in rete, approfittando della libertà concessagli. I romani in inferiorità numerica non si arrendevano e al minuto 83 trovavano il pareggio grazie ad un bellissimo tiro dai 25 metri di Tortolano che si insaccava all’incrocio dei pali. Quando tutto lasciava presagire i tempi supplementari, al 95′ il Fano trovava la rete della vittoria con Serges, che con un bel tiro da fuori area, mandava la palla all’angolino. Nota negativa del match è stato l’arbitraggio di Muccignato, totalmente inadeguato dall’inizio alla fine.

Per il Trastevere la stagione 2022/23, comunque positiva termina oggi, mentre per i marchigiani ci sarà da giocare la finale playoff domenica 21 maggio (ore 16), quando saranno impegnati nel derby marchigiano contro la Vigor Senigallia (oggi 2-1 nell’altra semifinale contro il Cynthialbalonga dopo i tempi supplementari).

Trastevere-Fano 1-2: gli highlights

