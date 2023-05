Real Madrid-Athletic Bilbao, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Coppa del Re

Questa sera alle ore 22 all’Estadio de la Cartuja di Siviglia, si disputerà il match Real Madrid-Osasuna, valevole per la finale della Coppa del Re (edizione numero 121): nelle semifinali le due squadre hanno eliminato rispettivamente Barcellona e Athletic Bilbao. Chi avrà la meglio nell’ultimo atto, all’albo d’oro della manifestazione Nazionale, succederà al Betis che nella scorsa stagione riuscì a vincere contro il Valencia (ai calci di rigore, dopo l’1-1 del 120′).

In questa stagione le due squadre si sono affrontate in Liga due volte: all’andata (2 ottobre) pareggio 1-1 a Madrid, al ritorno (19 febbraio) 2-0 dei Blancos a Pamplona. Il Real è avanti nettamente anche negli 86 precedenti complessivi: 54-13 e 19 pareggi.

Real Madrid-Osasuna, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

OSASUNA (4-2-3-1): Fernandez; Moreno, David Garcia, Hernandez, Cruz; Oroz, Torro; Garcia, Kike, Moncayola; Avila. All. Arrasate.

Dove vedere Real Madrid-Osasuna in tv e streaming

La finale della Coppa del Re tra Real Madrid-Osasuna sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Telelombardia: l’emittente privata è visibile gratis e senza bisogno di abbonamento. La sfida di Siviglia si potrà seguire anche in streaming gratuita collegandosi al canale YouTube di Top Calcio 24. Sarà possibile scaricare l’app di YouTube su smart tv oppure collegarsi tramite pc, notebook, smartphone e tablet.