Tivoli-Paganese, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Olindo Galli” si disputerà il match Tivoli-Paganese, valevole per la 34.a ed ultima giornata del campionato di Serie D (girone G) che vede in classifica i padroni di casa al quintultimo posto con 38 punti, in piena zona playout, mentre gli ospiti sono al primo posto con 68 punti e a +1 sul Sorrento (impegnato ad Angri) e dunque con una vittoria sarà promossa in Serie C, dopo dodici mesi dall’amara retrocessione.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 22 dicembre a Pagani, ci fu la vittoria dei padroni di casa per 2-0; l’arbitro della sfida sarà Angelo Tomasi di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Alessandro Gennuso di Caltanissetta.

Dove vedere Tivoli-Paganese in tv e streaming

Il match tra Tivoli-Paganese non dovrebbe essere trasmesso da nessuna emittente televisiva; per seguire l’incontro del “Galli“, sarà necessario andare sulle pagine ufficiali social dei due club.