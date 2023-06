Finlandia-Slovenia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Oggi pomeriggio alle ore 18 all'”Helsinki Olympic Stadium” si disputerà il match Finlandia-Slovenia, valevole per la terza giornata (gruppo H) delle Qualificazioni ad Euro 2024 che in classifica vede i padroni di casa con tre punti, mentre gli ospiti con sei a punteggio pieno.

Sono due i precedenti tra le due Nazionali che vedono un successo finnico e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra.

Finlandia-Slovenia, probabili formazioni

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Jensen, Ivanov, Soiri, Alho; Taylor, Schuller, Kamara, Suhonen; Kallman, Pukki.

SLOVENIA (4-4-2): Belec; Stojanovic, Brekalo, Bijol, Karnicnik; Zajc, Cerin, Lovric, Verbic; Vipotnik, Sesko.

Dove vedere Finlandia-Slovenia in tv e streaming

Il match tra Finlandia-Slovenia non sarà visibile né in diretta tv né in streaming: in realtà i diritti sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di fare veder le gare serali. Per chi volesse seguire l’incontro di Helsinki dovrà andare sui canali social delle due Nazionali.