Fiorentina-Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Primavera 1

Oggi pomeriggio alle ore 16 allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo (Modena) si disputerà il match Fiorentina-Roma, valevole per il quarto di finale (gara unica) del campionato Primavera 1, con la vincente di oggi che andrà a sfidare in semifinale il Torino.

Durante la stagione regolare i viola si sono classificati al terzo posto con 63 punti, mentre i giallorossi al sesto posto con 55 punti; durante il torneo le due squadre si sono affrontate il 6 gennaio a Firenze e il 7 maggio a Roma, che hanno visto i successi casalinghi in entrambi i casi per 2-1. Sfida anche nella finale di Coppa Italia lo scorso 25 aprile, con successo dei capitolini sempre con il risultato di 2-1.

L’arbitro della sfida sarà Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Fabio Mattia Festa di Avellino e Stefano Franco di Padova, Quarto Ufficiale Francesco Burlando di Genova.

Fiorentina-Roma Primavera 1, probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Distefano, Toci. All. Aquilani

ROMA (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori, D’Alessio, Pisilli, Cherubini; Pagano, Cassano; Padula. All. Guidi

Dove vedere Fiorentina-Roma Primavera 1 in tv e streaming

Il match di playoff del campionato Primavera 1 tra Fiorentina-Roma sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).