San Marino-Kazakistan, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma si disputerà il match San Marino-Kazakistan, valevole per la terza giornata (gruppo H) delle Qualificazioni ad Euro 2024 che in classifica vede i padroni di casa con zero punti, mentre gli ospiti con tre.

Sono due i precedenti tra le due Nazionali che vedono altrettante vittorie kazake; l’arbitro della sfida sarà il greco Anastasios Papapetrou.

San Marino-Kazakistan, probabili formazioni

SAN MARINO(4-4-2): Benedettini, Fabbri, Rossi, Cevoli, D’Addario, Golinucci, Battistini, Lunadei, Tosi, Nanni, Berardi.

KAZAKISTAN(3-4-3): Shatskij, Gabyshev, Malij, Marochkin, Alip, Vorogovskij, Orazov, Tagyberger, Beyesebekov, Zavnitudinov, Samorodov.

Dove vedere San Marino-Kazakistan in tv e streaming

Il match tra San Marino-Kazakistan sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) tramite “Diretta Gol” (telecronaca: Andrea Voria), in contemporanea con le altre partite che si disputeranno in contemporanea; per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.