Inter-Al Nassr, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'amichevole tra la squadra nerazzurra e quella araba che si disputerà giovedì 27 luglio alle ore 12,15 allo "Yanmar Field Nagai" di Osaka (Giappone). Probabile impiego dei nuovi acquisti, dal primo minuto.

Giovedì 27 luglio alle ore 12,15 (le 19.15 locali) allo "Yanmar Field Nagai" di Osaka (Giappone) si disputerà l'amichevole Inter-Al Nassr; la squadra araba (dove giocano Ronaldo e l'ex Brozovic) nella giornata di ieri ha fermato sullo 0-0 i francesi del Psg, mentre i nerazzurri contro i campioni di Francia, saranno impegnati martedì 1 agosto (ore 12), per poi completare il ciclo estivo, affrontando gli austriaci del Salisburgo mercoledì 9 agosto (ore 19)

Per mister Simone Inzaghi, probabile impiego dei nuovi acquisti, dal primo minuto: Di Gennaro, Bisseck, Frattesi e Thuram.

Inter-Al Nassr, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

AL NASSR (4-2-3-1): Rossi, Konan, Gonzalez, Lajami, Ghanam, Al-Najei, Brozovic, Sulaiheem, Ghareeb, Ronaldo, Talisca.

Dove vedere Inter-Al Nassr in tv e streaming

L'amichevole Inter-Al Nassr sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Il match amichevole tra nerazzurri e arabi sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.