Rapporto stipendi/minuti giocati: Pogba 50.000 euro al minuto, ma tutti gli altri? Lo studio dettagliato

SuperNews ha effettuato uno studio su quanto guadagnano al minuto i giocatori di Serie A. Per scoprirlo, abbiamo effettuato il rapporto tra ingaggio netto annuale dei calciatori del nostro campionato e i minuti giocati nella stagione 2022-2023. Ecco i dati emersi.

In questi giorni, è stata pubblicata dalla "Gazzetta dello Sport" la notizia secondo cui, nella scorsa stagione, Paul Pogba abbia guadagnato circa 50.000 euro al minuto. Ma gli altri calciatori del nostro campionato quanto percepiscono al minuto? SuperNews ha approfondito il tema ingaggi dei giocatori di Serie A raccogliendo i dati disponibili sui siti “Transfermarkt” e “Capology”, stilando una classifica dei giocatori più pagati per minuto facendo il rapporto stipendi/minuti giocati, ovvero tra l'ingaggio netto annuale e il minutaggio in campo nella stagione 2022-2023. Per quanto riguarda i calciatori con 4 o più milioni di ingaggio netto, la top 3 dei più pagati per minuto è composta da Pogba (49.689 euro), Dest (7.405 euro) e Wijnaldum (4.578 euro). Ecco i primi dieci calciatori con ingaggio netto annuale pari a 4 milioni o superiore che percepiscono di più al minuto:

Rapporto stipendi/minuti giocati stagione 2022-2023: Pogba, Dest e Wijnaldum i più pagati al minuto

In questa particolare classifica dei giocatori che percepiscono 4 milioni o più di ingaggio netto annuale, Paul Pogba risulta il più pagato al minuto nella scorsa stagione: il francese ha percepito circa 49.689 euro. Volendo escluderlo per via di un’annata all’insegna degli infortuni, la lista continua con il rossonero Serginho Dest (7.405 euro al minuto) e Wijnaldum della Roma (4.578 euro al minuto). Tra i meno pagati per minuto con stipendio superiore o pari a 4 milioni appare Danilo con 861 euro: il brasiliano guadagna 57 volte meno rispetto al compagno di squadra Pogba.

Calciatore Squadra Ingaggio Netto Minuti Giocati Rapporto euro/minuti Pogba Juventus 8.000.000 161 49.689 Dest Milan 4.680.000 632 7.405 Wjinaldum Roma 5.000.000 1.092 4578 Paredes Juventus 7.000.000 1.546 4.527 Bonucci Juventus 6.500.000 1.517 4.284 Lukaku Inter 8.500.000 1.988 4.275 Origi Milan 4.000.000 1.186 3.372 Chiesa Juventus 5.000.000 1.483 3.371 Di Maria Juventus 6.000.000 2.248 2.669 Brozovic Inter 6.000.000 2.507 2.393 Vlahovic Juventus 7.000.000 2.945 2.376 Alex Sandro Juventus 6.000.000 2.604 2.304 Lozano Napoli 4.000.000 2.075 1.927 Dzeko Inter 5.000.000 2.893 1.728 Rabiot Juventus 7.000.000 4.218 1.659 Cuadrado Juventus 5.000.000 3.290 1.519 Immobile Lazio 4.000.000 2.736 1.461 L.Martinez Inter 6.000.000 4.117 1.457 Leao Milan 5.000.000 3.487 1.433 Calhanoglu Inter 5.000.000 3.502 1.427 Abraham Roma 4.500.000 3.185 1.412 Osimhen Napoli 4.250.000 3.021 1.406 Bremer Juventus 5.000.000 3.823 1.307 Matic Roma 4.000.000 3.112 1.285 Barella Inter 5.000.000 4.029 1.241 T.Hernandez Milan 4.000.000 3.856 1.037 Danilo Juventus 4.000.000 4.644 861





Ingaggi dai 3 ai 3 milioni e mezzo: Rugani, Rebic e Correa i più pagati al minuto, Milinkovic-Savic tra gli ultimi

Nella classifica dei giocatori che percepiscono un ingaggio netto annuale tra i 3 milioni e i 3 milioni e mezzo, i più pagati per minuto della scorsa stagione risultano Rugani (4.716 euro), Ante Rebic (2.854 euro) e Joaquin Correa (2.485 euro). Nelle ultime posizioni, invece, l’ex centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, uno dei calciatori con maggior minutaggio ma con un rapporto euro/minuti giocati al di sotto delle aspettative: 862 euro al minuto. Di seguito la classifica completa.



Calciatore Squadra Ingaggio Netto Minuti Giocati Rapporto euro/minuti Rugani Juventus 3.500.000 742 4.716 Rebic Milan 3.500.000 1.226 2.854 Correa Inter 3.500.000 1.408 2.485 Kean Juventus 3.000.000 1.439 2.084 Milik Juventus 3.500.000 2.121 1.650 El Shaarawy Roma 3.500.000 2.187 1.600 De Vrij Inter 3.800.000 2.485 1.529 Berardi Sassuolo 3.000.000 1.962 1.529 Dybala Roma 3.800.000 2.502 1.518 Piatek Salernitana 3.000.000 2.140 1.401 Bennacer Milan 3.800.000 2.732 1.390 Skriniar Inter 3.000.000 2.405 1.247 Zielinski Napoli 3.500.000 2.958 1.183 Spinazzola Roma 3.000.000 2.590 1.158 Mkhitaryan Inter 3.800.000 3.336 1.139 Giroud Milan 3.500.000 3.209 1.090 Tomori Milan 3.500.000 3.802 920 Pellegrini Roma 3.500.000 3.859 906 Milenkovic Fiorentina 3.000.000 3.352 894 Smalling Roma 3.500.000 4.005 873 Milinkovic-Savic Lazio 3.200.000 3.711 862 Romagnoli Lazio 3.000.000 3.516 853 Locatelli Juventus 3.000.000 3.637 824 Mancini Roma 3.500.000 4.304 813

Stakanovisti stagione 2022-2023: Gendrey, Augello e Baschirotto con il peggior rapporto euro/minuti giocati

Degni di nota anche gli "operai" del calcio, coloro che dati alla mano meriterebbero di più: una lista degli stakanovisti della stagione 2022/2023, portieri esclusi, che hanno un maggiore minutaggio ma uno stipendio nettamente più basso rispetto ai colleghi sopra citati. In questa classifica, abbiamo inserito i giocatori con 3000 minuti giocati o più di cui è stato possibile reperire l’ingaggio netto su “Capology”: tra questi, i tre giocatori che percepiscono di meno al minuto sono Gendrey (28 euro), Augello (81 euro) e Baschirotto (90 euro). Spuntano anche i nomi di quattro giocatori del Napoli: Lobotka (898 euro), Anguissa (881 euro), Kim (818 euro) e Di Lorenzo (736 euro). Di seguito la classifica completa.

Calciatore Squadra Ingaggio Netto Minuti Giocati Rapporto euro/minuti Gendrey Lecce 90.000 3.106 28 Augello Sampdoria 250.000 3.065 81 Baschirotto Lecce 300.000 3.330 90 Carlos Augusto Monza 490.000 3.086 158 Tameze Verona 500.000 3.041 164 Rogerio Sassuolo 700.000 3.000 233 Walace Udinese 80.000 3.199 250 Luperto Empoli 1.300.000 3.138 414 Di Lorenzo Napoli 2.400.000 3.258 736 Kim Napoli 2.500.000 3.054 818 Anguissa Napoli 2.700.000 3.062 881 Lobotka Napoli 2.800.000 3.115 898

Lo studio è stato condotto nel massimo rispetto dei calciatori e delle società, basato su dati oggettivi e reperibili sui siti "Transfermarkt" e "Capology".