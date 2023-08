Inter-Egnatia, streaming gratis e diretta tv Sportitalia, DAZN o Sky Sport? Dove vedere amichevole

Questa sera alle ore 20 allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara si disputerà l'amichevole Inter-Egnatia, ultimo test estivo della squadra nerazzurra, che sabato 19 (ore 20.45) debutterà nel campionato di Serie A contro il Monza allo stadio "Giuseppe Meazza".

L'avversario albanese che gioca il massimo campionato Nazionale (terzo posto finale nella scorsa stagione), lo scorso 20 luglio è stato eliminato al primo turno preliminare di Conference League ai calci di rigore contro l'Ararat-Armenia. Per la squadra di mister Simone Inzaghi estate quasi perfetta in termini di risultati: successi contro Lugano, Pergolettese, PSG e Salisburgo, con un solo pareggio (1-1) nella sfida con l'Al-Nassr dell'ex Brozovic.

Inter-Egnatia, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro.

EGNATIA (4-2-3-1): Sherri; Lila, Malota, Memolla, Musta; Mellugja, Aleksi; Kasa, Fernando Medeiros, Isgandarli; Dwamena.

Dove vedere Inter-Egnatia in tv e streaming

L'amichevole Inter-Egnatia sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (ch. 202) e Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Il match amichevole tra nerazzurri e albanesi sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Attiva ora/ abbonati ora a DAZN