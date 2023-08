Juventus-Atalanta, streaming gratis e diretta tv Sportitalia, Sky o DAZN? Dove vedere amichevole

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming l'amichevole estiva tra Juventus-Atalanta, ultimo test prima dell'inizio del campionato che vedrà i bianconeri esordire ad Udine, mentre gli orobici a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Sabato 12 agosto alle ore 20.30 all'"Orogel Stadium-Dino Manuzzi" di Cesena, si disputerà il match amichevole Juventus-Atalanta, ultimo test prima dell'inizio del campionato che vedrà i bianconeri esordire ad Udine contro i friulani, mentre gli orobici a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

In questa stagione le due squadre si affronteranno in campionato, il 1° ottobre a Bergamo e il 10 marzo a Torino; per quanto riguarda i precedenti ufficiali tra le due squadre, sono 141 con i piemontesi avanti nettamente per 74-17 e 50 pareggi.

Segui Juventus-Atalanta su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming

Il match amichevole Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN con telecronaca a cura di Edoardo Testoni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Attiva ora/ abbonati ora a DAZN