Bundesliga, dove vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

La squadra di Tuchel sfida quella di Xabi Alonso all'Allianz Arena. Ecco dove vedere in streaming e in diretta televisiva Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, match in programma sabato 15 settembre alle ore 20:30, partita valida per la squarta giornata del campionato di Bundesliga.

Venerdì 15 settembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Bundesliga 2023/2024 tra Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Le due compagini, guidate da Thomas Tuchel e Xabi Alonso, si sfideranno all'Allianz Arena, nota anche come Fußball Arena München, un impianto calcistico situato nel quartiere di Fröttmaning alla periferia settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania.

Bundesliga, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: come arrivano le due squadre

Il Bayern Monaco si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Bundesliga. I campioni in carica, infatti, hanno superato per 3-1 in casa l'Augsburg ed hanno vinto in trasferta per 1-2 contro il Borussia M'Gladbach. Il Bayer Leverkusen, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie nelle ultime due uscite stagionali. I tedeschi, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-3 contro il Borussia M'Gladbach ed hanno superato per 5-1 in casa il Darmstadt.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen streaming live e diretta TV

La partita Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, valida per la quarta giornata del campionato di Bundesliga 2023/2024, in programma venerdì 15 settembre alle ore 20:30, sarà visibile su SKY SPORT UNO. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. Dunque, la partita non sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma DAZN, né in chiaro sulle reti nazionali.