Europei volley maschile, una straordinaria Italia vola in finale

Grandissima prestazione dell'Italia maschile agli Europei di volley maschile. I ragazzi del ct Fefè De Giorgi volano in finale battendo in modo brillante a Roma la Francia di Andrea Giani per 3-0. Ora finale contro la Polonia in una partita difficile ma alla portata di Giannelli e compagni.

Il ct Fefè De Giorgi a colloquio con capitan Giannelli

L'Italia di Fefè De Giorgi continua il suo sogno e supera in modo netto per 3-0 in semifinale la Francia di Andrea Giani. Ora la squadra si prepara alla finalissima contro la Polonia in programma domani sera alle ore 21. Si ripresenta quindi la sfida contro la squadra di Nikola Grbic dopo la finale mondiale dello scorso settembre.

Europei volley maschile, una grande Italia

Una grande Italia ormai consapevole della propria forza. Se negli ultimi due anni la squadra azzurra, protagonista di un nuovo ciclo con tantissimi giovani, si presentava da nobile outsider vincendo un po' a sorpresa Europei e Mondiali, ora i 14 di Fefè De Giorgi stanno di diritto acquisendo lo status di squadra da battere. Le grandi difficoltà affrontate ai quarti di finale contro l'Olanda si sono sciolte come neve al sole e l'autorevolezza messa in campo ieri contro i transalpini, campioni olimpici in carica, è stata evidente. Ora manca un ultimo tassello per completare il sogno.

In finale sempre a Roma Giannelli e compagni incontreranno la Polonia battuta lo scorso anno all'ultimo atto dei Mondiali. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per continuare a sognare. A tifare Italia al PalaEur ci sarà anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella grande appassionato di volley.

Il tabellino di Italia-Francia

Questo il tabellino di Italia-Francia semifinale degli Europei di volley maschile:

Italia - Francia 3-0 (25-21, 25-19, 25-23)

Italia: Michieletto 9, Mosca 4, Romanò 15, Lavia 13, Galassi 5, Giannelli 6, Balaso (L). Sbertoli 1, Rinaldi 1, Sanguinetti. N.e. Scanferla , Bottolo , Russo, Bovolenta. All. De Giorgi

Francia: Carle 2, Le Goff 4, Brizard 2, Louati 3, Chineeyeze 10, Patry 4. Grebennikov (L). Tillie 2, Ngapeth 6, Boyer 6, Bultor, Clevenot 5, Jouffroy. N.e: Toniutti. All. Giani