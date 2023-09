Perù-Brasile, dove vedere la gara di qualificazioni Mondiali 2026: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, si prosegue con le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, ventitreesima edizione che si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Per il Brasile di Neymar, nuovo miglior marcatore di sempre della storia della "Seleção", prima gara in trasferta contro il Perù. Appuntamento per mercoledì 13 settembre, ore 04:00 in Italia (le ore 21:00 locali), a Lima. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Perù-Brasile, dove vedere la gara di qualificazioni ai Mondiali 2026? Si giocherà allo "Estadio Monumental U" di Lima, con calcio d'inizio in programma mercoledì 13 settembre 2023, alle ore 04:00 in Italia (le ore 21:00 locali).

LUOGO LIMA - "Estadio Monumental U" DATA mercoledì 13 settembre 2023 ORE 04:00 in Italia (ore 21:00 locali) ARBITRO Fernando Rapallini (Argentina)

Perù-Brasile, dove vedere la gara per Mondiali 2026? Diretta TV e Live Streaming

Perù-Brasile non verrà trasmessa da alcuna emittente TV in Italia. Questa gara non ha copertura per la Diretta TV, quindi non sarà possibile vederla.

Anche in Live Streaming non è prevista, in Italia, alcuna copertura per la trasmissione di questo evento.

Diretta TV: Nessuna copertura in Italia - Live Streaming: Nessuna copertura in Italia -

Le probabili formazioni Perù-Brasile

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

PERU'



[4-2-3-1]



Probabile formazione BRASILE



[4-3-3]



Probabile formazione Pedro Gallese

(Orlando City) Ederson Moraes

(Manchester City) Marcos López

(Feyenoord Rotterdam) Danilo Luiz da Silva

(Juventus FC) Renato Tapia

(Celta Vigo) Gabriel Magalhães

(Arsenal FC) Luis Abram

(Atlanta United) Marquinhos

(Paris Saint Germain) Aldo Corzo

(Club Universitario de Deportes) Renan Lodi

(Olympique Marsiglia) Jesús Castillo

(Gil Vicente) Casemiro

(Manchester United) Wilder Cartagena

(Orlando City) Bruno Guimarães

(Newcastle) Andy Polo

(Club Universitario de Deportes) Raphinha

(FC Barcellona) Sergio Peña

(Malmo FF) Neymar

(Al Hilal) André Carrillo

(Al Qadisiya) Rodrygo

(Real Madrid) Paolo Guerrero

(LDU Quito) Richarlison

(Tottenham Hotspur) Commissario Tecnico



Juan Reynoso Commissario Tecnico



Fernando Diniz Silva

La presentazione

Prosegue il secondo turno di gare di qualificazioni della fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, verso i Mondiali 2026. Quando c'è di mezzo il Brasile, ciascuna sfida diventa interessante. Stavolta, la "Seleção" farà visita al Perù che avrà dalla sua il pubblico dello "Estadio Monumental U" di Lima.

Il Brasile ha iniziato il proprio cammino con un sonoro 5-1 casalingo alla Bolivia, contraddistinta dalle reti di Raphinha e dalle doppiette di Rodrygo e di Neymar. Proprio per l'attaccante dell'Al Hilal questa gara è diventata storica per il record di reti segnate con la maglia della propria Nazionale, superando per sempre "O Rei" Pelè. Contro il Perù, potrebbe ulteriormente incrementare questo score personale. Si va verso la conferma in blocco della formazione iniziale vista contro i boliviani.

La "Bicolor" si appresta a preparare una grande festa di calcio a casa propria, con la calorosa Lima pronta a sostenere i propri beniamini. Dopo un buon pareggio a reti inviolate in trasferta contro il Paraguay, restando per tutto il secondo tempo in 10, il CT Reynoso è tentato ad apportare diversi cambiamenti alla formazione iniziale della Nazionale peruviana. Aldo Corzo e Marcos López dovrebbero essere i terzini di riferimento, a causa dell'espulsione di Luis Advíncula al 45' e dell'infortunio di Miguel Trauco. Il centrocampista Renato Tapia andrebbe a scalare verso il centro della difesa, lasciando un posto libero al suo compagno Jesús Castillo, mentre Sergio Peña inizierebbe al posto di Christofer Gonzales Crespo.

I favoriti restano i cinque volte Campioni del Mondo ma le gare del Sudamerica sono sempre tutt'altro che scontate.