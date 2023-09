Preussen Munster-Bayern Monaco, dove vedere la gara di Coppa di Germania 2023/24: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In Germania, la Coppa Nazionale (DFB-Pokal) è sempre un torneo molto sentito da tutti i tifosi tedeschi. Nella gara valida per il primo turno dell'81.ma edizione, il Bayern Monaco affronta in trasferta il Preussen Munster, formazione che milita nella "Regionalliga West", la quarta divisione del calcio tedesco. Ecco dove vedere la gara in TV e streaming, oltre alle probabili formazioni.