ACR Messina-Giugliano, dove vedere la gara di Serie C: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma l'ottava giornata del campionato di Serie C 2023/24. ACR Messina e Giugliano si affrontano domenica 15 ottobre, ore 14:00, allo "Stadio San Filippo-Franco Scoglio" di Messina. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

ACR Messina-Giugliano, dove vedere la gara valida per il campionato di Serie C NOW 2023/24? Si gioca allo "Stadio San Filippo-Franco Scoglio" di Messina, con calcio d'inizio in programma domenica 15 ottobre 2023, alle ore 14:00.

EVENTO ACR Messina-Giugliano, Serie C NOW 2023/24 - Girone C LUOGO Messina, "Stadio San Filippo-Franco Scoglio" DATA Domenica 15 ottobre 2023 ORE 14:00 ARBITRI Arbitro: Luigi Catanoso (Sezione AIA di Reggio Calabria)



Assistente 1: Marco Toce (Sezione AIA di Firenze)



Assistente 2: Matteo Nigri (Sezione AIA di Trieste)



IV Ufficiale: Fabrizio Ramondino (Sezione AIA di Palermo)

ACR Messina-Giugliano: dove vedere la gara di Serie C?

ACR Messina-Giugliano viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 253], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport

Canale 253 Live Streaming: Sky Sky Go



skygo.sky.it Live Streaming: NOW NOW



nowtv.it

ACR Messina-Giugliano: le probabili formazioni (con aggiornamenti)

ACR MESSINA



4-3-3



Probabile formazione GIUGLIANO



4-3-3



Probabile formazione Ermanno Fumagalli Gabriele Baldi Damiano Lia Genny Rondinella Marco Manetta Gennaro Scognamiglio Michele Ferrara Marco Caldore Pasqualino Ortisi Moustapha Yabre Francesco Giunta Flavio Ciuferri Domenico Franco Vasilios Vogiatzis Giulio Frisenna Gladestony Michele Emmausso Enrico Oviszach Vincenzo Plescia Gabriele Bernardotto Antonino Ragusa Carmine De Sena Coach



Giacomo Modica Coach



Valerio Bertotto

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.