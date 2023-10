Barella: "Mai piaciuto il gioco d'azzardo, passerò alle vie legali"

Aspra replica di Nicolò Barella alle accuse di calcioscommesse. Il centrocampista dell'Inter ha utilizzato i social per difendersi, pubblicando in queste ore due Instagram stories al veleno contro i media che hanno fatto il suo nome, promettendo di agire per vie legali per tutelarsi.

Non si placa il clamore della vicenda calcioscommesse che ha coinvolto alcuni giovani Nazionali azzurri, come Tonali, Fagioli e Zaniolo. Tante le ipotesi, le smentite, gli accertamenti, in un momento davvero complicato per i singoli calciatori e per i club d'appartenenza. Tra i nomi dei giocatori che in questi giorni sono comparsi sulle pagine di alcuni giornali, anche quello di Nicolò Barella, che in queste ore ha voluto chiarire la sua posizione tramite i social, con due Instagram stories.

Dichiarazioni nette e taglienti quelle del centrocampista dell'Inter che, seccato dalle recenti insinuazioni sul suo conto, ha replicato tramite Instagram ai media che hanno inserito il suo nome tra i presunti giocatori coinvolti nel caso delle scommesse illegali. Nella prima storia Instagram, il nerazzurro si scaglia contro la testata "La Verità", scrivendo: "Da un giornale che si chiama 'La Verità' ci si aspetterebbe più serietà. L'unica verità è che siete dei pagliacci".

Se il messaggio rivolto a "La Verità" sembra durissimo, il secondo lo è ancora di più. Infatti, nella storia Instagram immediatamente successiva, Barella si rivolge a tutti, senza distinzioni, e minaccia di intraprendere vie legali per difendersi: "Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto ciò che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d'azzurdo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L'unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa m***a. Per questo, da oggi passerò alle vie legali".