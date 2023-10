Juventus ancora nei guai per il bilancio: per la Consob non è conforme

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (meglio conosciuta come Consob) ha esposto dei rilievi e delle criticità su alcuni aspetti del bilancio finanziario della Juventus al 2022. I bianconeri si sono detti, però, sicuri di non aver violato alcuna norma. Ecco cosa rischiano.

Nuovi problemi in vista per la Juventus in tema di bilancio. Le accuse arrivano dalla Consob (la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Per l'organo di controllo del mercato finanziario italiano, il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 non è conforme ai principi contabili.

Le accuse della Consob

Come si può comprendere dal sito ufficiale de "Il Sole 24 Ore": i rilievi oggetto della comunicazione di avvio del procedimento sono riferiti principalmente a 16 operazioni di calciomercato (tra acquisti e cessioni) realizzate con lo stesso interlocutore.

La risposta della Juventus alla Consob

E' arrivata immediata la risposta bianconera alle criticità esposte dalla Consob. La Juventus si è dichiarata sicura di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano i rapporti finanziari e si è allo stesso tempo proposta per continuare a collaborare con la stessa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La nuova situazione non preoccupa più di tanto i tifosi juventini, vista che la loro squadra non dovrebbe trovarsi di fronte a delle nuove sanzioni sportive, ma soltanto amministrative.