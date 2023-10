Serie A, probabili formazioni Juventus-Verona: le scelte di Allegri e Baroni

Sabato 28 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Verona. Le due compagini, guidate da Massimiliano Allegri e Marco Baroni, si sfideranno all'Allianz Arena di Torino.

Serie A, Juventus-Verona: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno superato nel derby il Torino per 2-0 ed hanno vinto allo stadio San Siro contro il Milan di Stefano Pioli per 0-1, grazie alla rete siglata dall'ex centrocampista rossonero Manuel Locatelli. Il Verona, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Gli scaligeri, infatti, hanno perso per 2-1 in trasferta contro il neopromosso Frosinone ed hanno perso anche in casa per 1-3 contro il Napoli di Rudi Garcia.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. All. Allegri.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni.