Serie C, dove vedere Sorrento-Messina streaming live e diretta TV: Rai Sport, Sky o DAZN?

La squadra di Maiuri sfida quella di Modica. Ecco dove vedere in streaming e in diretta televisiva Sorrento-Messina, match in programma domenica 8 ottobre alle ore 14:00, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie C girone C 2023/2024.

Domenica 8 ottobre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie C 2023/2024 tra Sorrento-Messina. Le due compagini, guidate da Vincenzo Maiuri e Giacomo Modica, si sfideranno allo stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Serie C, Sorrento-Messina: come arrivano le due squadre

Il Sorrento si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. I rossoneri, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Crotone ed hanno pareggiato, sempre in trasferta, per 1-1 contro il Picerno. Inoltre, i campani hanno perso in Coppa Italia di Serie C per 5-0 contro il Foggia. Il Messina, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I siciliani, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro l'Avellino ed hanno perso in trasferta nel derby contro il Catania per 2-1.

Serie C, Sorrento-Messina streaming live e diretta TV

La partita Sorrento-Messina, valida per la settima giornata del campionato di Serie C girone C, in programma domenica 8 ottobre alle ore 14:00, sarà visibile su SKY SPORT (canale 252). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. La partita non sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma DAZN.