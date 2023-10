Serie C, probabili formazioni Juve Stabia-Catania: le scelte di Pagliuca e Tabbiani

Le probabili formazioni del match Juve Stabia-Catania, in programma domenica 15 ottobre, gara valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Guido Pagliuca e Luca Tabbiani.

Domenica 15 ottobre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia-Catania. Le due compagini, guidate da Guido Pagliuca e Luca Tabbiani, si sfideranno allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, in Campania.

Serie C, Juve Stabia-Catania: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie C girone C. Le Vespe, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro il Monopoli ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Brindisi. I gialloblù, inoltre, hanno superato il Potenza ai calci di rigore in occasione del primo turno della Coppa Italia di Serie C. Il Catania, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. Gli etnei, infatti, hanno vinto per 2-1 contro il Messina ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Latina.

Serie C, le probabili formazioni di Juve Stabia-Catania

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Candellone, Guarracino. All. Pagliuca.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Rocca, Quaini, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Marsura. All. Tabbiani.