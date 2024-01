Calciomercato Genoa: idea Vitinha, ecco le novità sulla trattativa

Il calciomercato invernale del Genoa era iniziato con la cessione di Dragusin, adesso si cerca di effettuare qualche colpo in entrata. Dal Marsiglia si tratta l'arrivo in presti di Vitinha, ecco la trattativa in questo slot di calciomercato e le relative novità.

Il Genoa dopo aver iniziato la sessione di calciomercato invernale con la cessione di Dragusin, continua la ricerca di un rinforzo in attacco e adesso guarda in Francia. I rossoblù hanno avviato i contatti con il Marsiglia per Vitinha, attaccante portoghese classe 2000 che in stagione ha già segnato quattro gol tra Ligue 1 ed Europa League, come riporta Sky Sport. Il trasferimento sarebbe in prestito con diritto di riscatto e nell'operazione verrebbe incluso il riscatto anticipato di Malinovskyi, attualmente in prestito al Genoa dal club francese.

Vitinha affare per il Genoa

Il Genoa prova a inserire in rosa Vitinha, profilo importante per quanto riguarda la zona offensiva del campo. La squadra di Gilardino ha saputo sopperire alle numerose assenze in questo avvio di stagione, da Retegui a Messias, ma se venisse inserito in rosa un giocatore come Vitinha si tratterebbe di un profilo molto valido dal punto di vista tecnico e di leadership. Il Genoa proverà a trattarlo.