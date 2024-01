Carabao Cup, dove vedere Fulham-Liverpool: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La Carabao Cup (EFL Cup - English Football League Cup) 2023/24 offre la sfida tra il Fulham di Marco Silva e il Liverpool di Jurgen Klopp. Davanti al pubblico del "Craven Cottage" di Londra. Si gioca la gara valida per la semifinale di ritorno. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Carabao Cup, dove vedere Fulham-Liverpool? Si gioca al "Craven Cottage" di Londra, con calcio d'inizio in programma mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per la semifinale di ritorno del torneo per l'edizione 2023/24.

EVENTO FULHAM-LIVERPOOL



Carabao Cup / EFL Cup 2023/24

Semifinale di ritorno

LUOGO LONDRA



Craven Cottage DATA Mercoledì 24 gennaio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI Arbitro

Simon Hooper



Assistente 1

Adrian Holmes



Assistente 2

Simon Long



IV Ufficiale

Tony Harrington

Fulham-Liverpool: dove vedere la gara di Carabao Cup?

Fulham-Liverpool viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Fulham-Liverpool, Diretta TV su: DAZN e ZONA DAZN al Canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Fulham-Liverpool, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare della Carabao Cup sono sempre disponibili sull'App DAZN. Chi attiverà la visione del canale ZONA DAZN, avrà la possibilità di guardare le gare di Carabao Cup in esclusiva DAZN anche via satellite.

La telecronaca DAZN di questa gara è affidata a Riccardo Mancini.

Liverpool-Fulham, dove vedere:



Emittenti Liverpool-Fulham, dove vedere:



Canali Liverpool-Fulham

Diretta TV su: DAZN DAZN



Zona DAZN

Canale 214 Sky Liverpool-Fulham

Live Streaming su: DAZN Zona DAZN - App DAZN



dazn.com

Fulham-Liverpool: probabili formazioni (con aggiornamenti)

FULHAM



4-2-3-1



Probabile formazione LIVERPOOL



4-3-3



Probabile formazione 17

Bernd Leno 62

Caoimhin Kelleher 33

Antonee Robinson 84

Conor Bradley 4

Tosin Adarabioyo 5

Ibrahima Konaté 31

Issa Diop 4

Virgil van Dijk 21

Timothy Castagne 2

Joe Gomez 6

Harrison Reed 38

Ryan Gravenberch 26

João Palhinha 10

Alexis Mac Allister 20

Willian 17

Curtis Jones 18

Andreas Pereira 18

Cody Gakpo 14

Bobby Decordova-Reid 20

Diogo Jota 7

Raúl Jiménez 7

Luis Díaz Coach



Marco Silva Coach



Jürgen Klopp

Fulham-Liverpool: presentazione

Si affrontano nuovamente per questa gara di ritorno della Carabao Cup (EFL Cup - English Football League Cup). Fulham e Liverpool sono pronte a dare di nuovo spettacolo nel palcoscenico del Craven Cottage, l'impianto calcistico più longevo di Londra. Nel confronto dell'andata ad "Anfield" ne è scaturito un 2-1 molto sofferto per i Reds, i quali sono stati in grado di ribaltare il risultato finale, dopo il vantaggio momentaneo dei "Cottagers" siglato da Willian, per poi avvalersi delle abilità di Curtis Jones prima e di Cody Gakpo poi, subentrato a Harvey Elliott.

ll Fulham vuole accarezzare il sogno della prima finale di Coppa di Lega, mentre per il Liverpool si tratterebbe della 14.ma partecipazione alla gara più importante del torneo. La squadra di Marco Silva ha quasi un gruppo completo: Adama Traore e Steven Andreas Benda sono gli unici infortunati, anche se saranno assenti individualità chiave, quali il difensore Calvin Bassey e del centrocampista Alex Iwobi, entrambi impegnati con la Nigeria. Tra le assenze illustri del Liverpool, occorre menzionare quella di Trent Alexander-Arnold, il quale dovrebbe tornare in campo entro la fine di gennaio e di Mohamed Salah, infortunatosi con la propria Nazionale nella Coppa d'Africa.

Gli uomini di Jurgen Klopp, naturalmente, partono con il vantaggio dell'andata e con la consapevolezza di essere una delle squadre più blasonate nella storia del calcio. L'occasione per raggiungere un'altra finale è decisamente a favore del Liverpool ma il Fulham non avrà paura di vendere cara la pelle.