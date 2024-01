Serie B, probabili formazioni Palermo-Modena: le scelte di Corini e Bianco

Le probabili formazioni del match Palermo-Modena, in programma sabato 20 gennaio alle ore 16:15, gara valida per la ventunesima giornata di Serie B. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Eugenio Corini e Paolo Bianco.

Sabato 20 gennaio, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B tra Palermo-Modena. Le due compagini, guidate da Eugenio Corini e Paolo Bianco, si sfideranno allo stadio Renzo Barbera di Palermo, casa del club rosanero.

Serie B, Palermo-Modena: come arrivano le due squadre

Il Palermo si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I rosanero, infatti, hanno vinto in casa per 3-2 contro la Cremonese ed hanno perso in casa per 2-0 contro il Cittadella, in piena zona playoff. Il Modena, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in cadetteria. I canarini, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro lo Spezia ed hanno perso in casa per 1-2 contro il Brescia.

Serie B, le probabili formazioni del match Palermo-Modena

Le probabili formazioni del match Palermo-Modena, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 20 gennaio alle ore 16:15. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Eugenio Corini e Paolo Bianco.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Eugenio Corini.

MODENA (4-3-1-2): Gagno: Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali; Battistella, Gerli, Duca; Tremolada; Strizzolo, Falcinelli. Allenatore: Paolo Bianco.