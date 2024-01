Serie C, probabili formazioni Avellino-Sorrento: le scelte di Pazienza e Maiuri

Le probabili formazioni del match Avellino-Sorrento, in programma lunedì 29 gennaio alle ore 20:45, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Pazienza e Maiuri.

Lunedì 29 gennaio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Avellino-Sorrento. Le due compagini, guidate da Michele Pazienza e Vincenzo Maiuri, si sfideranno allo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, casa del club biancoverde.

Serie C, Avellino-Sorrento: come arrivano le due squadre

L'Avellino si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. I biancoverdi, infatti, hanno pareggiato in casa per 2-2 contro la capolista Juve Stabia ed hanno vinto allo stadio Zaccheria contro il Foggia per 1-3. Il Sorrento, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-2 contro il Cerignola ed hanno vinto in casa, allo stadio Italia, per 2-1 contro la Turris.

Serie C, le probabili formazioni del match Avellino-Sorrento

Le probabili formazioni del match Avellino-Sorrento, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C girone C, in programma lunedì 29 gennaio alle ore 20:45. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Michele Pazienza e Vincenzo Maiuri.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti, Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero, Armellino, Tito; Sgarbi, Gori. Allenatore: Pazienza.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo, Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, Bonavolontà, Scala; Badje, Ravasio, Vitale. Allenatore: Maiuri.