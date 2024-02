Coppa d'Asia, dove vedere Giordania-Corea del Sud: Mola, OneFootball o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La 18° edizione della Coppa d'Asia in Qatar, ufficialmente nota come AFC Asian Cup 2023, offre la sfida tra la Giordania di Houssaine Ammouta e la Corea del Sud di Jurgen Klinsmann. La gara è valevole per la semifinale della competizione. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Coppa d'Asia (AFC Asian Cup 2023), dove vedere Giordania-Corea del Sud? Si gioca allo "Ahmed bin Ali Stadium" di Al Rayyan, con calcio d'inizio in programma oggi, martedì 6 febbraio 2024, alle ore 16:00 (CET). La gara è valida per la semifinale del torneo di calcio intercontinentale maschile dell'AFC.

EVENTO GIORDANIA-COREA DEL SUD



Coppa d'Asia - AFC Asian Cup 2023

Semifinale

LUOGO AL RAYYAN

Ahmed bin Ali Stadium DATA Martedì 6 febbraio 2024 ORE 16:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Mohammed Abdulla Hassan Mohamed

(Emirati Arabi Uniti)



ASSISTENTE 1

Mohamed Ahmed Yousef Abdulla Alhammadi

(Emirati Arabi Uniti)



ASSISTENTE 2

Hasan Mohamed Hasan Abdulla Almahri

(Emirati Arabi Uniti)



IV UFFICIALE

Ma Ning

(Cina)



ASSISTENTE RISERVA

Zhou Fei

(Cina)



VAR

Omar Mohamed Ahmed Hassan Alali

(Emirati Arabi Uniti)



AVAR

Iida Jumpei

(Giappone)



SUPERVISORE ARBITRO

Saad Kamil Al-Fadhli

(Kuwait)

Coppa d'Asia, dove vedere Giordania-Corea del Sud?

Giordania-Corea del Sud viene trasmessa su OneFootball. E' disponibile in:

Giordania-Corea del Sud, Live Streaming su: OneFootball Video. Tutte le partite live e le clip on demand vengono mostrate in chiaro per gli utenti di OneFootball e sono disponibili su Smartphone e Tablet attraverso l'App ufficiale (iOS/Android, inclusi Apple AirPlay e Google Chromecast), oltre che su Desktop attraverso il sito ufficiale di OneFootball: onefootball.com.

Giordania-Corea del Sud, dove vedere?



Emittenti Giordania-Corea del Sud, dove vedere?



Canali Giordania-Corea del Sud

Live Streaming su: OneFootball OneFootball Video



onefootball.com/en/tv-hub



onefootball.com/it/tv-hub

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Giordania-Corea del Sud

Probabili formazioni



GIORDANIA



3-4-2-1 Giordania-Corea del Sud

Probabili formazioni



COREA DEL SUD



4-2-3-1 1

Yazeed Abu Laila 21

Jo Hyeonwoo 19

Anas Bani Yaseen 22

Seol Young Woo 5

Yazan Al-Arab 4

Kim Min Jae 17

Salem Al Ajalin 19

Kim Young Gwon 13

Mahmoud Mardi 23

Kim Tae Hwan 14

Rajaei Ayed Fadel 6

In Beom Hwang 8

Noor Al Din Rawabda 5

Yong Woo Park 15

Ibrahim Sadeh 11

Hwang Hee Chan 9

Ali Iyad Olwan 7

Son Heung Min 10

Musa Suleiman Al-Taamari 18

Lee Kang In 11

Yazan Al-Naimat 9

Cho Gue Sung Coach



Houssaine Ammouta Coach



Jurgen Klinsmann

Presentazione

Si ritrovano di fronte, Giordania e Corea del Sud. Stavolta, non si tratta della fase a gironi bensì della semifinale. Chi sbaglia, va a casa. La gara del Gruppo E tra le due nazionali si concluse con un rocambolesco 2-2, con gli uomini di Jurgen Klinsmann capaci di andare in vantaggio dopo pochi minuti, per poi farsi ribaltare il risultato, fino a riacciuffarlo in extremis grazie a un'autorete di Abu Arab.

La Nazionale dei "Reds" è riuscita a qualificarsi come seconda con 5 punti, mentre la Giordania ha ottenuto il pass grazie ai criteri delle terze classificate; quest'ultima, guidata dal CT marocchino Houssaine Ammouta, è andata oltre le più rosee aspettative, avendo eliminato prima l'Iraq agli ottavi (3-2) e poi il Tagikistan ai quarti (1-0). Con questa semifinale, ha ottenuto il miglior risultato della sua storia in tutte le competizioni intercontinentali esistenti.

La Corea del Sud arriva a questo incontro da favorita per la vittoria finale, in quanto ha eliminato prima l'Arabia Saudita di Roberto Mancini agli ottavi (ai tiri di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari), poi l'Australia di Graham Arnold, un'altra delle pretendenti al titolo. Sul lato opposto del tabellone, in più, il Giappone è stato eliminato dall'Iran che si giocherà un posto in finale con il Qatar.

Sia per qualità delle individualità, sia per l'esperienza maggiore e la storia, La Corea del Sud punta a vincere la terza Coppa d'Asia, dopo quelle del 1956 (alla prima edizione) e quella del 1960. Incontrerà, però, un'outsider che sogna ad occhi aperti un'impresa più unica che rara.