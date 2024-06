FA Cup, dove vedere Liverpool-Southampton: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La Emirates FA Cup (Football Association Challenge Cup) 2023/24 offre la sfida tra il Liverpool di Jürgen Klopp e il Southampton di Russell Martin. Davanti al pubblico dello "Anfield" di Liverpool, si gioca la gara valida per il quinto turno della competizione inglese. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Emirates FA Cup, dove vedere Liverpool-Southampton? Si gioca allo "Anfield" di Liverpool, con calcio d'inizio in programma oggi, Mercoledì 28 gennaio 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per il quinto turno del torneo inglese per l'edizione 2023/24.

EVENTO LIVERPOOL-SOUTHAMPTON



FA Cup 2023/24

Quinto Turno

LUOGO LIVERPOOL



Anfield DATA Mercoledì 28 febbraio 2024 ORE 21:00 (CET) ARBITRI ARBITRO

Craig Pawson



ASSISTENTE 1

Adam Nunn



ASSISTENTE 2

Steven Meredith



IV UFFICIALE

Rebecca Welch



VAR

Tony Harrington



AVAR

Stuart Burt



SVAR

Stuart Attwell

FA Cup, dove vedere Liverpool-Southampton?

Liverpool-Southampton viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Liverpool-Southampton, Diretta TV su: DAZN, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Liverpool-Southampton, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare di Emirates FA Cup sono sempre disponibili sull'App DAZN.

La telecronaca DAZN di questa gara è affidata a Ricky Buscaglia.

Liverpool-Southampton, dove vedere:



Emittenti Liverpool-Southampton, dove vedere:



Canali Liverpool-Southampton

Diretta TV su: DAZN DAZN Liverpool-Southampton

Live Streaming su: DAZN DAZN - App DAZN



dazn.com

Liverpool-Southampton: probabili formazioni (con aggiornamenti)

Liverpool-Southampton

Probabili formazioni



LIVERPOOL



4-3-3 Liverpool-Southampton

Probabili formazioni



SOUTHAMPTON



4-3-3 62

Caoimhin Kelleher 31

Gavin Bazunu 84

Conor Bradley 3

Ryan Manning 78

Jarell Quansah 5

Jack Stephens 4

Virgil van Dijk 35

Jan Bednarek 21

Kostas Tsimikas 14

James Bree 53

James McConnell 19

Joe Rothwell 2

Joe Gomez 24

Shea Charles 42

Bobby Clark 7

Joe Aribo 19

Harvey Elliott 20

Kamaldeen Sulemana 67

Lewis Koumas 18

Sékou Mara 18

Cody Gakpo 23

Samuel Edozie Coach



Jürgen Klopp Coach



Russell Martin

Presentazione

Il Liverpool affronta l'ennesima gara, portando a casa l'ennesimo trofeo, grazie alla finale di EFL Cup vinta contro il Chelsea nella gara di domenica a "Wembley", di fronte a quasi 90 spettatori. Stavolta, si gioca per raggiungere un altro traguardo, quello della FA Cup, insieme alla UEFA Europa League e al titolo di Campione d'Inghilterra. I "Reds" dovranno fare i conti con un Southampton che arriva senza troppi timori reverenziali, pur sapendo che affronta una delle formazioni più forti del mondo.

L'obiettivo principale dei "Saints" è quello della promozione automatica dalla Championship, malgrado la serie di tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate, scivolando al 4° posto solitario con 67 punti, cinque in meno di Leeds e Ipswich Town appaiate al secondo posto.

Per quanto concerne i due schieramenti, nel Liverpool mancheranno diverse pedine importanti: Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Stefan Bajcetic, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Diogo Jota e Joel Matip. Per Wataru Endo e Dominik Szoboszlai ci sono forti dubbi che possano prendere, almeno in parte, alla gara. Dovrebbero esserci, invece, buone possibilità di rivedere Mohamed Salah e Darwin Núñez, anche se non dall'inizio. Il Southampton, invece, dovrà privarsi di Flynn Downes, Juan Larios e Ross Stewart, così come Ryan Fraser.

La formazione di Jürgen Klopp parte nettamente favorita ma, come tutti i tifosi di calcio sanno, ciascuna gara è a sé e tutto potrebbe accadere.