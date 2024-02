Volley A1, ecco la migliore realizzatrice dopo la 6° di ritorno

Si aggiorna la classifica delle migliori realizzatrici del campionato volley femminile serie A1. Dopo la 6° giornata di ritorno continua a dettare legge Paola Egonu leader della chart. La sua gioia a livello personale è però accompagnata dalla delusione per lo stop di Milano contro Conegliano.

La classifica delle 5 migliori realizzatrici

Ecco la classifica delle 5 migliori realizzatrici del campionato volley femminile serie A1. Al quinto posto con 326 punti Camilla Mingardi di Vallefoglia. Segue al quarto posto con 332 punti Ekaterina Antropova di Scandicci. Sul gradino più basso del podio al momento la regina del nord, l'opposto svedese di Conegliano Isabelle Haak, per lei a referto 351 punti. Al secondo posto ma con una partita ancora da recuperare l'asso di Novara, la russa Vita Akimova che è stata protagonista di 372 punti. Leader di classifica dopo la 6° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 Paola Egonu con 401 punti. Anche nella sfida contro Conegliano è stata lei la best scorer con 22 punti che però non sono stati sufficienti per affondare le pantere.