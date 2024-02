Vuelta Algarve, Van Aert vince la terza tappa. Sabato l'attesa cronometro di Albufeira

Il belga del Team Visma-Lease a Bike centra il primo successo stagionale grazie a un prepotente spunto sul traguardo di Tavira. Daniel Martinez resta leader della generale, ma sabato l'attesa cronometro di Albufeira potrebbe ridisegnare la classifica

Primo ruggito del 2024 per Wout Van Aert. Il fuoriclasse belga del Team Visma-Lease a Bike si è aggiudicato la terza tappa della Vuelta Algarve, 192, 2 km da Vila Real de San Antonio a Tavira. Van Aert ha avuto la meglio in volata al termine di una frazione come previsto piuttosto movimentata, ma che ha visto la lunga fuga partita già dopo pochi chilometri concludersi inesorabilmente prima del traguardo. Immutata la classifica generale.

Van Aert, la preparazione per il Giro d'Italia inizia bene

Il colombiano Daniel Martinez della Bora-Hansgrohe, vincitore della seconda tappa con l’arrivo in salita all’Alto da Foia, resta al comando con quattro secondi di vantaggio su Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e sei su Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike). Sabato l’attesa cronometro Albufeira-Albufeira, 22 km che dovrebbero riscrivere la classifica generale a vantaggio di Evenepoel. Van Aert sembra però già in buona forma, mentre per i colori italiani c’è curiosità per il primo test dell’anno per Filippo Ganna. Come noto, il calendario 2024 di Van Aert prevede la rinuncia alla Milano-Sanremo, ma la partecipazione al Fiandre e alla Roubaix, oltre alla presenza al Giro d’Italia che vedrà il belga come una delle tante stelle di un’edizione che si preannuncia spettacolare e che sarà illuminata dalla partecipazione di Tadej Pogacar.

Vuelta Algarve, 3a tappa: la lunga fuga finisce prima del traguardo

La tappa non ha regalato scossoni per le prime due ore di corsa, animate dai tentativi di alcuni corridori portoghesi di team Continental. Tra questi German Nicolas Tivani, Antonio Ferreira e Carlos Miguel Salgueiro, che si mostreranno i più coriacei e che transiteranno nell’ordine ai primi tre posti in cima al GPM d’Alcaria, ai -87 dal traguardo. Il vantaggio è via via sceso grazie al lavoro di Intermarché-Wanty e Arkea-B&B Hotels, così ai -30 dall’arrivo Tivani e Salgueiro, raggiunti poi da Frederico Filgueiredo, restano con soli 20” di vantaggio. Troppo pochi per sognare di resistere al gran lavoro delle squadre dei velocisti, ma il gruppo si è comunque ricompattato solo pochi chilometri prima del traguardo. Proprio l’Intermarché-Wanty ha tentato l’anticipo con Adrien Petit per Gerben Thijssen, ma la prepotente risalita di Van Aert non ha dato speranze agli altri, compreso il generoso Rui Oliveira, poi secondo davanti a Marius Mayrhofer.