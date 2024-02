Dove vedere Volta Algarve 2024 in diretta tv e streaming live. Sky, NOW o Eurosport?

Il grande ciclismo internazionale torna in Europa con la Volta ao Algarve 2024. Ecco dove vedere in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live la breve corsa a tappe portoghese. Al via ci sarà anche Remco Evenepoel, favorito per la vittoria

Ecco dove vedere la Volta ao Algarve 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'atteso esordio stagionale in una corsa a tappe per Evenepoel avverrà qui in Portogallo dal 14 al 18 febbraio 2024. Si tratta di una corsa inserita all'interno del calendario internazionale delle gare UCI con la categoria 2.Pro

Remco Evenepoel ma non solo al via di questa corsa. Attesi anche Wout Van Aert, Filippo Ganna , Mikel Landa e Arnaud Demare al via per cercare la migliore condizione possibile in vista dei prossimi appuntamenti. Teatro della contesa sarà il tecnico percorso dell'Algarve in cui misurarsi su tutti i terreni di gara possibili.

Dove vedere Volta ao Algarve 2024 in tv e streaming

La Volta ao Algarve 2024 si disputerà dal 14 febbraio al 18 febbraio 2024. La corsa non sarà trasmessa in chiaro in tv ma si potrà seguire in diretta televisiva per tutti gli abbonati su Eurosport dalle ore 15:50 fino alle ore 17:50. Tutti gli eventi sportivi di Eurosport sono visibili anche all'interno della piattaforma DAZN.

Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming live sempre su Eurosport su ogni tipo di dispositivo mobile. Segui la Volta ao Algarve 2024 sui canali Eurosport disponibili su DAZN. Attiva Ora

