Amichevole Venezuela-Italia, probabili formazioni: le scelte di Batista e Spalletti

Le probabili formazioni del match amichevole Venezuela-Italia, in programma giovedì 21 marzo alle ore 22:00, al Lockhart Stadium in Florida. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Fernando Batista e Luciano Spalletti.

Giovedì 21 marzo, alle ore 22:00, andrà di scena il match valido per l'amichevole internazionale tra Venezuela-Italia. Le due compagini, guidate da Fernando Batista e Luciano Spalletti, si sfideranno al Lockhart Stadium, a Fort Lauderdale, in Florida. Lo stadio da 21.550 posti è il campo di casa dell'Inter Miami, club della della Major League Soccer, massima serie statunitense.

Amichevole Venezuela-Italia: come arrivano le due squadre

Il Venezuela si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I sudamericani, infatti, hanno pareggiato per 1-1 contro il Perù in trasferta nel match valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio ed hanno perso in amichevole in casa della Colombia per 1-0. L'Italia, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite valide per le Qualificazioni ai prossimi campionati europei. Gli azzurri, infatti, hanno vinto in casa per 5-2 contro la Macedonia del Nord ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro l'Ucraina.

Amichevole, le probabili formazioni del match Venezuela-Italia

ITALIA (3-4-2-1) - Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1) - Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. Allenatore: Fernando Batista.