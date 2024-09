Conference League, dove vedere Fiorentina-Maccabi Haifa streaming live e diretta TV: Sky, DAZN o TV 8?

Giovedì 14 marzo, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina-Maccabi Haifa. Le due compagini, guidate da Vincenzo Italiano e Messay Dego, si sfideranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Conference League, Fiorentina-Maccabi Haifa: come arrivano le due squadre

La Fiorentina si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I toscani, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Torino ed hanno pareggiato per 2-2 in casa contro la Roma di Daniele De Rossi. Il Maccabi Haifa, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nella massima divisione del campionato israeliano. La squadra di Dego, infatti, ha vinto in casa per 1-0 contro l'Hapoel Hadera ed ha perso in trasferta per 2-1 contro il Maccabi Bnei Reineh. La gara d'andata tra le due squadre, disputata lo scorso 7 marzo, è terminata col risultato di 3-4 per la Fiorentina.

Conference League, Fiorentina-Maccabi Haifa streaming live e diretta TV

La partita Fiorentina-Maccabi Haifa, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in programma giovedì 14 marzo alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 255). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Now Tv, SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN.