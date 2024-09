Lazio, il presidente Lotito decide il ritiro punitivo: ecco quanto sta succedendo

Dopo la dodicesima sconfitta stagionale in campionato, che ha fatto piombare la Lazio in una brutta crisi, presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani hanno deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo al Centro Sportivo di Formello in vista del match di sabato sera a Frosinone.

Momento nero per la Lazio, che ieri sera ha perso in casa contro l'Udinese per 2-1, subendo la dodicesima sconfitta in campionato, che vede la squadra capitolina al nono posto (40 punti), con il serio rischio di rimanere fuori dalla coppe europee per la prossima stagione. Un'ancora di salvezza potrebbe essere la Coppa Italia, dove Immobile e compagni saranno impegnati nella semifinale contro la Juventus. (andata a Torino il 2 aprile, ritorno a Roma il 23 aprile).

Al termine del match contro i friulani c'è stata la contestazione dei tifosi, stanchi di queste brutte prestazioni (quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e terzo ko consecutivo all'Olimpico), con l'insidiosa trasferta di Frosinone all'orizzonte.

Lazio, ritiro punitivo a Formello

Nella notte il presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani hanno deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo al Centro Sportivo di Formello (notizia confermata pochi minuti fa), almeno fino a venerdì (quando poi ci sarà la partenza in pulmann per la Ciociaria) per cercare di preparare al meglio il match contro la squadra di Eusebio Di Francesco (un punto nelle ultime cinque match), che a questo punto non può essere sbagliato, per non cadere nella depressione più totale.

Stefano Borghi su Sarri