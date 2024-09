Lazio-Udinese 1-2: friulani espugnano l'Olimpico con le reti di Lucca e Zarraga

Nel posticipo della 28.a giornata del campionato di Serie A, l'Udinese ha sconfitto per 2-1 la Lazio allo stadio Olimpico di Roma, grazie alle reti nella ripresa di Lucca e Zarraga (momentaneo pareggio dei biancocelesti con l'autorete di Giannetti) Con questo successo i friulani si portano a 27 punti, togliendosi per il momento dalla zona retrocessione mentre i biancocelesti rimangono a 40, in un anonimo nono posto.

Nel prossimo turno la Lazio sarà impegnata sul campo del Frosinone, mentre l'Udinese ospiterà il Torino.

Lazio-Udinese, tabellino del match

Marcatori: 2’s.t. Lucca (U), 4’s.t. Giannetti (aut)(L), 6’ s.t. Zarraga (U)

LAZIO (4-3-3): Provedel (dal 45’+7 Mandas); Hysaj, Gila, Romagnoli, Lazzari; Luis Alberto (dal 35’s.t. Pedro), Cataldi (dal 15’ s.t. Kamada), Vecino; Zaccagni, Immobile (dal 15’ s.t. Castellanos), Felipe Anderson (dal 1’s.t. Isaksen). All.: Martusciello (Sarri squalificato)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira (dal 30’s.t. Bijol), Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero (dal 28’s.t. Samardzic), Kamara (dal 28’s.t’ Zemura); Thauvin (dal 45’ s.t. Davis), Lucca. All.: Cioffi

Arbitro: Gianluca Aureliano – sez. Bologna

Ammoniti: 43’p.t. Perez (U), 45’+1p.t. Anderson (L), 12’s.t. Romagnoli (L)18’s.t. Okoye (U), 37’ s.t. Bijol (U), 40’s.t. Lucca (U), 41’s.t. Samardzic (U)

Espulsi: 45’s.t +2 Perez (U)

Lazio-Udinese, diretta testuale del match

90' + 12' Triplice fischio dell'arbitro Aureliano: l'Udinese vince allo stadio Olimpico di Roma con il risultato di 2-1.

90'+11 - Atterrato Castellanos in area di rigore ma non c'è nulla.

90'+9 - Giallo per Vecino dopo un falloda dietro su Lucca.

90' + 6 Infortunio a Provede che è costretto ad uscire dal campo: al suo posto entra Mandas. Recupero prolungato di cinque minuti

90'+ 4 Espulso Perez per doppio giallo: strattonata a Zaccagni

90' Saranno sette i minuti di recupero

90' Altro cambio per Cioffi: entra Davis ed esce Thauvin.

87' Cartellino giallo anche per Samardzic per perdita di tempo.

86' Ammonito Lucca per gomitata a Romagnoli.

84' Vecino tenta la giocata al volo in acrobazia, ma il suo tacco è bloccato da Okoye.

83' Ammonito Bijol che trattiene per la maglia di Castellanos.

80' Terzo cambio anche per i padroni di casa: esce Luis Alberto, entra Pedro.

76' Terza sostituzione per gli ospiti: esce Ferreira per Bijol.

74': Primi due cambi per Cioffi: entrano Zemura e Samardzic, a fargli posto rispetttivamente Kamara e Payero.

71' Isaksen ci prova da fuori area, ma colpisce la palla malissimo che va in curva.

64' Ammonito Okoye per perdita di tempo.

60' Doppia sostituzione per Martusciello: escono Immobile e Cataldi, entrano rispettivamente Castellanos e Kamada.

60' Ancora Immobile che ben servito di testa da Vecino, tira debolmente ma angolato, Okoye salva la sua porta con le punta delle mani

58' Clamorosa occasione per la Lazio ma Lazzari bel lanciato da Isaksen, a tu per tu con Okoye si fa parare il tiro.

57' Ammonito Romagnoli per un duro intervento su Lovric.

51' GOL UDINESE: Incredibile nuovo vantaggio lampo per i friulani con Lovric che difende un pallone in area, palla a Thauvin che serve bene Zarraga che solo dai 15 metri mette la palla all'angolino.

49' GOL LAZIO: Pareggio immediato dei biancocelesti con un accelerazione di Zaccagni che crossa in area, ma Giannetti inavvertitamente mette nella propria porta.

47' GOL UDINESE: bella azione di Thauvin che crossa in mezzo per Kamara, stop e conclusione con il sinistro, sulla traiettoria del pallone arriva per primo Lucca che batte Provedel

46' Comincia il secondo tempo, con Lazio che gioca il primo pallone.

46' Primo cambio per i padroni di casa: entra Isaksen per Felipe Anderson

45' +1': Termina il primo tempo con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45' +1 :Ammonito anche Felipe Anderson per un'entrata pericolosa su Lucca.

45' Un minuto di recupero.

44' Prima ammonizione del match comminata al bianconero Perez per una dura entrata in scivolata su Lazzari.

40' Palla lunga dalla difesa, Immobile fa sponda di petto per Felipe Anderson, che al volo la mette alta.

38' Ancora pericolosa la sqadra ospite con un bel colpo di testa di Giannetti, anche in questo bravo l'estremo difensore biancoceleste a deviare in corner.

37' Friuliani vicini al gol: bella azione iniziata da Lucca per Pereyra che serva Kamara che al volo in scivolata da pochi passi costringe Provedel al miracolo di piede.

35' Questa volta per la Lazio ci prova da fuori area Vecino, tiro sul fondo.

33' Prima azione pericolosa dell'Udinese: Lovric tutto solo colpisce al volo, Provedel respinge in bagher.

31' Tiro a giro troppo velleitario di Luis Alberto dai venti metri, palla lontana dai pali del portiere friulano.

28' Pericolosi ancora i biancocelesti sempre con Felipe Anderson che mette in mezzo un ottimo pallone, ma da pochi metri Zaccagni al volo impatta male e manda la palla alta.

23' Bella progressione di Felipe Anderson che serve ottimamente Immobile che da buona posizione calcia alto.

17' Uno-due veloce tra Luis Alberto e Zaccagni, l'esterno penetra in area, ma sbatte su Giannetti.

10' Ancora biancoceleti, questa volta con Luis Alberto che ci prova dai sedici metri: palla di poco a lato.

4' Pericolosissima la Lazio con Zaccagni, che fa partire un tiro da fuori area con il pallone che si infrange sul palo alla sinistra di Okoye.

2' Ci prova subito l'Udinese con Lovric, ma il suo tiro dalla distanza viene deviato in corner da Romagnoli.

1' Si comincia: primo pallone giocato dalla squadra bianconera.