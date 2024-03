Serie C, probabili formazioni Sorrento-Juve Stabia: le scelte di Maiuri e Pagliuca

Le probabili formazioni del match Sorrento-Juve Stabia, in programma sabato 23 marzo alle ore 14:00, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Maiuri e Pagliuca.

Sabato 23 marzo, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Sorrento-Juve Stabia. Le due compagini, guidate da Vincenzo Maiuri e Guido Pagliuca, si sfideranno allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, vista l'impossibilità di disputare la gara allo stadio Comunale Italia di Sorrento.

Serie C, Sorrento-Juve Stabia: come arrivano le due squadre

Il Sorrento si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie C girone C. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Foggia ed hanno pareggiato anche in trasferta per 0-0 contro il Taranto di Eziolino Capuano. La Juve Stabia, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in terza serie. I gialloblù di Castellammare di Stabia, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro il Taranto ed hanno perso in trasferta allo stadio Zaccheria per 2-1 contro il Foggia di mister Mirko Cudini.

Serie C, le probabili formazioni di Sorrento-Juve Stabia

Le probabili formazioni del match di Serie C girone C Sorrento-Juve Stabia, valido per la trentatreesima giornata di campionato, in programma sabato 23 marzo alle ore 14:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Vincenzo Maiuri e Guido Pagliuca.

SORRENTO (3-5-2) - Del Sorbo; Todisco, Morichelli, Di Somma; Vitiello, La Monica, De Francesco, Cuccurullo, Colombini; Vitale, Ravasio. Allenatore: Maiuri.

JUVE STABIA (4-3-3) - Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Romeo, Leone, Buglio; Mosti, Adorante, Candellone. Allenatore: Pagliuca.