Europeo Under-17, dove vedere Italia-Inghilterra streaming live e diretta TV: Rai Sport, Sky o DAZN?

La squadra di Massimiliano Favo sfida quella di Greg Lincoln allo stadio AEK Arena di Atene. Ecco dove vedere il match tra le nazionali Italia-Inghilterra valido per i quarti di finale del campionato europeo Under-17, in programma giovedì 30 maggio alle ore 19:30.

Giovedì 30 maggio, alle ore 19:30, andrà di scena il match valido per i quarti di finale del campionato europeo Under-17 tra le nazionali Italia-Inghilterra. Le due compagini, guidate da Massimiliano Favo e Greg Lincoln, si sfideranno all'AEK Arena - George Karapatakis di Atene, in Grecia.

Europeo Under-17, Italia-Inghilterra: come arrivano le due squadre

L'Italia si avvicina al match reduce da tre vittorie consecutive nella fase a gironi della competizione europea. Gli azzurrini, infatti, hanno superato i pari età della Polonia e della Slovacchia col risultato di 2-0 ed hanno vinto contro la Svezia Under-17 per 1-2, chiudendo il Gruppo C a 9 punti. L'Inghilterra Under-17, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie e una sconfitta nel girone di appartenenza. Gli inglesi, infatti, hanno vinto per 0-4 contro la Francia e per 3-1 contro la Spagna, ma hanno perso per 4-1 contro il Portogallo Under-17, chiudendo il Gruppo D a 6 punti.

Europeo Under-17, Italia-Inghilterra streaming live e diretta TV

La partita Italia-Inghilterra, valida per i quarti di finale del campionato europeo Under-17, in programma giovedì 30 maggio alle ore 19.30 all'AEK Arena di Atene, sarà visibile in chiaro e in diretta televisiva su RAI SPORT. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all'interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app. La partita, quindi, non sarà visibile in streaming sulla piattaforma DAZN, né sui canali SKY.