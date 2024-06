Finale campionato Primavera, dove vedere Sassuolo-Roma streaming live e diretta TV: Sky, DAZN o Sportitalia?

La squadra di Emiliano Bigica sfida quella di Federico Guidi allo stadio Viola Park di Firenze. Ecco dove vedere in streaming e in diretta televisiva il match tra Sassuolo-Roma, valido per la finale del campionato Primavera, in programma venerdì 31 maggio.

Venerdì 31 maggio, alle ore 20.30, andrà di scena il match valido per la finale del campionato Primavera tra Sassuolo-Roma. Le due compagini, guidate da Emiliano Bigica e Federico Guidi, si sfideranno in campo neutro allo stadio Curva Fiesole-Viola Park di Firenze.

Finale campionato Primavera, Sassuolo-Roma: come arrivano le due squadre

Il Sassuolo Primavera si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I neroverdi, infatti, hanno superato nella fase playoff l'Atalanta Primavera per 0-1 ed hanno vinto in semifinale contro l'Inter per 1-3. La Roma Primavera, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nei due turni precedenti. I giallorossi, infatti, hanno vinto in casa per 4-1 contro i pari età del Bologna ed hanno superato nel derby in semifinale la Lazio Primavera per 3-2.

Finale campionato Primavera, Sassuolo-Roma streaming live e diretta TV

La partita Sassuolo-Roma, valida per la finale del campionato Primavera 1, in programma venerdì 31 maggio alle ore 20:30 al Viola Park di Firenze, sarà visibile in chiaro in diretta televisiva e in streaming su SPORTITALIA. I programmi di Sportitalia, infatti, sono visibili gratuitamente in streaming su Sportitalia.com. La finale, quindi, non sarà visibile né in streaming sulla piattaforma DAZN,