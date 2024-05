Semifinali europee, ultimi 4 anni: quanto incidono sul campionato? Atalanta miglior rendimento, Viola al secondo posto, la Roma accusa la fatica

Giocare in Europa é un vanto e sinonimo di prestigio, ma richiede anche un grande dispendio di energie che spesso possono impattare sul rendimento e i risultati del campionato. In che modo e misura le semifinali delle competizioni europee hanno influito sul percorso in Serie A delle italiane? Ecco lo studio della nostra redazione sulla stagione in corso e sugli ultimi 4 anni.

Quest’anno, tre italiane hanno tenuto alti i colori dell'Italia nelle semifinali di Europa e Conference League: Atalanta, Roma e Fiorentina, protagoniste anche in campionato nella corsa per un posto nelle prossime Coppe Europee. Ma quanto hanno inciso, in termini di rendimento e risultato, le semifinali europee sulla Serie A negli ultimi anni?

Dalla nostra analisi basata sulle ultime 4 stagioni emerge che, in concomitanza con i due impegni europei, a totalizzare il maggior numero di punti in campionato é stata l’Atalanta: quest’anno, con le due vittorie su Salernitana e Roma nel 35esimo e 36turno di campionato, la Dea ha conquistato 6 punti e scalato una posizione in classifica, passando dal sesto al quinto posto. La Viola si aggiudica il secondo posto della nostra classifica, con i 4 punti totalizzati nella stagione 2022-2023 di Serie A nelle due partite contro Udinese e Torino successive alle semifinali di Conference League. Ultimo posto per la Roma, che negli ultimi quattro anni non è andata oltre i 3 punti realizzati nei turni di campionato seguenti all’andata e al ritorno della semifinale europea.



Di seguito la tabella riepilogativa con la classifica delle squadre che sono riuscite a totalizzare il maggior numero di punti nelle giornate di campionato post gara d’andata e di ritorno delle semifinali europee:

Squadra Stagione Competizione Punti realizzati in A nei match successivi alle semifinali Atalanta 2023-2024 Europa League 6 Fiorentina 2022-2023 Conference League 4 Fiorentina 2023-2024 Conference League 3 Milan 2022-2023 Champions League 3 Inter 2022-2023 Champions League 3 Juventus 2022-2023 Europa League 3 Roma 2020-2021 Europa League 3 Roma 2022-2023 Europa League 2 Roma 2021-2022 Conference League 1 Roma 2023-2024 Europa League 1

Stagione 2023-2024, effetti delle semifinali europee in Serie A: Atalanta immune alla fatica, Roma un punto in due partite, Viola un successo e un k.o.

Facendo un focus dettagliato sull’attuale stagione, prima della gara d'andata delle semifinali di Europa e Conference League, Roma, Atalanta e Fiorentina avevano la seguente classifica: Roma quinto posto, Atalanta sesto posto, Fiorentina ottavo posto. Inoltre, nel turno di campionato pre partita d'andata della semifinale europea Atalanta e Fiorentina avevano ottenuto un successo rispettivamente contro Empoli e Sassuolo, mentre la Roma si era fermata al pari contro il Napoli al Maradona.

Dopo il primo round della semifinale in Europa, in campionato i capitolini continuano a pareggiare, questa volta contro la Juventus, la Fiorentina perde in trasferta contro il Verona, mentre la Dea vince all'Arechi. Concluso anche il secondo atto della semifinale europea, che vede eliminata la Roma e promosse Atalanta e Fiorentina, nel 36esimo turno di Serie A la Dea trionfa nello scontro diretto contro i giallorossi, mentre la Viola ottiene un successo al Franchi contro il Monza. Oggi, la classifica recita: Atalanta quinto posto, Roma sesto posto, Fiorentina ottavo posto.

Ecco di seguito la tabella riepilogativa del percorso in parallelo in Europa e in campionato di Roma, Atalanta e Fiorentina: