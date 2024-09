Spareggio Bundesliga, dove vedere Fortuna Dusseldorf-Bochum streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Fortuna Dusseldorf-Bochum è un match valido per il ritorno dello spareggio promozione-retrocessione della Bundesliga e si gioca lunedì 27 maggio alle ore 20:30. In occasione della gara d'andata il Fortuna Dusseldorf ha superato il Bochum per 3-0. Ecco dove vedere il match.

Lunedì 27 maggio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno dello spareggio promozione-retrocessione di Bundesliga tra Fortuna Dusseldorf-Bochum. Le due compagini si sfideranno al "La Merkur Spiel-Arena", il principale impianto polifunzionale della città tedesca di Düsseldorf, in Germania.

Bundesliga, Fortuna Dusseldorf-Bochum: come arrivano le due squadre

Il Fortuna Dusseldorf si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di 2. Bundesliga, la Serie B tedesca. I biancorossi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro l'Holstein Kiel ed hanno vinto in casa per 3-2 contro il Magdeburg. Il Bochum, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di Bundesliga. I biancoblu, infatti, hanno perso in casa per 0-5 contro i campioni del Bayer Leverkusen ed hanno perso in trasferta per 4-1 contro il Werder Brema. La gara d'andata tra le due squadre è terminata col punteggio di 0-3 a favore del Fortuna Dusseldorf.

Bundesliga, dove vedere Fortuna Dusseldorf-Bochum

La partita Fortuna Dusseldorf-Bochum, valida per la gara di ritorno dello spareggio promozione-retrocessione di Bundesliga, in programma lunedì 27 maggio alle ore 20:30, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Now TV, Sky Go e relativa app, per i soli abbonati. La partita, quindi, non sarà trasmessa in chiaro e in streaming sulla piattaforma DAZN.