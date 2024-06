Spareggio Ligue 1, dove vedere St-Etienne-Metz streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

St-Etienne-Metz è un match valido per la gara d'andata dello spareggio promozione-retrocessione della Ligue1 e si gioca giovedì 30 maggio alle ore 20:30. La partita di ritorno tra le due compagini si giocherà, invece, domenica 2 giugno alle ore 17:00. Ecco dove vedere il match.

Giovedì 30 maggio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per lo spareggio promozione-retrocessione del campionato di Ligue 1 tra St-Etienne-Metz. Le due compagini si sfideranno allo stadio Geoffroy Guichard, un impianto sportivo multifunzione francese di Saint-Étienne; si trova nel settore settentrionale della città nel quartiere di Carnot Le Marais.

Ligue 1, St-Etienne-Metz: come arrivano le due squadre

Il St-Etienne si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Ligue 2, la Serie B francese. I biancoverdi, infatti, hanno perso in trasferta per 2-1 contro il Quevilly ed hanno vinto in casa per 2-0 contro il Rodez. Il Metz, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali nel campionato di Ligue 1. I granata, infatti, hanno perso in trasferta per 2-1 contro lo Strasburgo ed hanno perso in casa, all'ultima giornata di campionato, contro i campioni del PSG per 0-2. La partita di ritorno dello spareggio promozione-retrocessione si terrà, invece, domenica 2 giugno alle ore 17:00.

Ligue 1, St-Etienne-Metz streaming live e diretta TV

La partita St-Etienne-Metz, valida per la gara d'andata dello spareggio promozione-retrocessione, in programma giovedì 30 maggio alle ore 20:30, non sarà visibile in Italia né in diretta tv né in streaming, in quanto non verrà trasmessa da alcuna emittente. Tuttavia, sarà possibile seguire gli aggiornamenti relativi alla sfida tramite i canali social ufficiali delle due compagini.