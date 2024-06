Intervista esclusiva a Gaetano Fontana: "Le seconde squadre penalizzano le realtà minori. Sul Napoli..."

Con l'inizio della prossima stagione che è sempre più vicino, la nostra redazione ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Gaetano Fontana, allenatore del Latina ed ex calciatore tra le tante di Napoli ed Ascoli. Tanti gli argomenti trattati durante la nostra chiacchierata: dal calciomercato fino al tema seconde squadre in Serie C

Il calciomercato è entrato nel vivo, le formazioni di Serie A e non solo iniziano a programmare la prossima stagione e a parlare di tutto questo in esclusiva ai microfoni della nostra redazione ci ha pensato Gaetano Fontana. L'ex calciatore e attuale allenatore del Latina ha condiviso i propri pensieri sulle squadre che hanno contraddistinto la propria carriera, tra cui Ascoli e Napoli. Non sono mancate le parole sulle seconde squadre iscritte al campionato di Lega Pro, che dalla prossima stagione passeranno da due a tre dopo l'iscrizione del Milan U23.

Ciao Gaetano. Inizierei la nostra chiacchierata chiedendoti un parere sulla stagione appena conclusa dell'Ascoli. Da ex calciatore e capitano bianconero, non posso non chiederti un parere sulla retrocessione della formazione marchigiana.

Beh non è stata certo una stagione esaltante. Fa male assistere ad una retrocessione quando a mio avviso c’erano tutti i presupposti per arrivare ad una salvezza tranquilla. Temo che tutto questo possa avere ripercussioni vista la spaccatura tra ambiente e proprietà. Ovviamente l’ auspicio è quello che le parti si possano ravvicinare per il bene dell’Ascoli o che si trovi una soluzione immediata tale da poter programmare nel migliore dei modi la stagione che sta ormai per iniziare.

Un’altro club che ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative è il Napoli. Cosa non ha funzionato?

Direi tutto. Dopo la partenza degli artefici della vittoria del tricolore la società non ha saputo o non ha potuto organizzarsi in tempo e ne è venuta fuori un’annata fallimentare sotto tutto i punti di vista.

Conosci molto bene la realtà del Napoli. Antonio Conte si è presentato con le seguenti parole: “A me le cose semplici non sono mai piaciute, sono abituato alle imprese complicate”. Secondo te, riportare la formazione partenopea a vincere sarà un’impresa?

Non sarà certamente semplice vincere e non basterà solamente Conte con la sua voglia e la sua determinazione. Ovviamente con Conte si potrà aprire un ciclo che sicuramente potrà portare a poter vincere lo scudetto nuovamente.

Tiene in banco in casa Napoli la situazione legata alle dichiarazioni rilasciate dell’agente e dal padre di Khvicha Kvaratskhelia. Che pensiero ti sei fatto sulla questione? Vista la situazione, ritieni più opportuno pensare di cederlo o di ricucire il rapporto?

Oggi è il tempo delle chiacchiere che molto spesso servono per inasprire gli animi e per creare confusione. Credo che la società e Conte sapranno quello che vogliono e sapranno come gestire la situazione con Kvaratskhelia. La mia impressione è che difficilmente si priveranno di elemento così importante e determinante a patto di una cospicua somma di denaro da destinare poi al mercato per dare al tecnico leccese una formazione competitiva.

Una situazione simile è quella di Giovanni Di Lorenzo? Secondo te, lascerà Napoli? Se si, dove potrebbe andare?

Non so dove potrebbe andare anche se i rumors indicano Di Lorenzo vicino alla Juve. Credo si tratti di qualcosa di diverso rispetto a Kvara, perché i rapporti tra Di Lorenzo e l’ambiente non sono più quelli di una volta ed è forse questo il vero motivo per cui il forte difensore stia pensando di lasciare il Napoli.

Rimanendo sul mercato, vorrei chiederti se, complice l’arrivo del tecnico salentino, ti aspetti un grande colpo in questa sessione di calciomercato.

È ovvio che Conte non sia arrivato a Napoli per fare una semplice passerella. Non è il tipo. Lui è altamente competitivo e per tale motivo credo che la società penserà di soddisfarlo.

Considerando i seguenti binomi: Inzaghi-Inter, Fonseca-Milan, Thiago Motta-Milan e Conte-Napoli. Che campionato sarà il prossimo anno?

Spero per il Napoli più competitivo e più vicino alle squadre da te citate. Più avanti daremo la voce al campo con la speranza che il popolo azzurro possa ricevere giorni migliori rispetto all’ultimo torneo.

Infine, mi sposterei sul campionato di Serie C. Con l’Ancona ormai fuori dal professionismo, la Lega Pro è pronta ad accogliere un'altra seconda squadra: il Milan Under 23. Qual è il tuo pensiero sulle seconde squadre?

Sono società che stanno programmando il loro futuro attingendo dalle risorse date dal serbatoio giovanile. Le squadre che possono permettersi tale pensiero sono tutte quelle società forti economicamente e con strutture per sostenere simili percorsi. Ovvio è che saranno penalizzate tutte quelle realtà “minori” della terza serie che prima attingevano dal serbatoio delle grandi squadre.