Supercoppa europea, dal 1973 ad oggi: nel 58% dei casi la vincitrice della Champions League ha trionfato, ma occhio al dato sulle italiane

Un particolare focus sulla Supercoppa europea di calcio, volto a capire la differenza di valori tra le sfidanti, ovvero la vincente della Champions League e dell'Europa League. L'analisi condotta dalla nostra redazione prende come riferimento tutte le edizioni della competizione, dal 1973 ad oggi. Ecco cosa è emerso

Dal 1973, anno della sua prima edizione, la Supercoppa europea ha sempre dato il via alla nuova stagione calcistica europea. Le protagoniste che si contendono il trofeo sono le squadre vincitrici rispettivamente di Europa e Champions League, che in questa edizione saranno Atalanta e Real Madrid. Ma quanto conta, in termini di

rendimento e risultato, la vittoria della Supercoppa nel cammino in Europa durante la stessa stagione?

Dalla nostra analisi, basata sui club vincitori di questa coppa, emerge che solo quattro squadre sono state capaci di iniziare la stagione alzando al cielo la Supercoppa europea e di chiuderla alzando la Champions League. Parliamo di Liverpool, Nottingham Forest, Milan e Real Madrid, con il club spagnolo che ci è riuscito per ben due volte e in maniera consecutiva. Di seguito una tabella riepilogativa:

Squadra Anno vittoria Supercoppa Europea Vittoria Champions League Liverpool 1977 1977-78 Nottingham Forest 1979 1979-80 Milan 1989 1989-90 Real Madrid 2016 2016-17 Real Madrid 2017 2017-18 Le uniche che hanno iniziato la stagione vincendo la Supercoppa europea e che l'hanno chiusa vincendo la Champions League

Supercoppa Uefa: killer instinct belga, ma occhio alle italiane! Il dato che incoraggia l’Atalanta

La Supercoppa è stata vinta da 25 squadre di 12 paesi diversi, con la Spagna che vanta più partecipazioni e vittorie. Subito dopo troviamo Inghilterra e Italia, ma c’è un dato che in pochi conoscono. Infatti, grazie ad un'analisi approfondita, abbiamo notato come le squadre provenienti dalla Pro League (massima divisione del campionato belga), una volta arrivate a giocarsi questa competizione, hanno sempre trionfato. Tre partecipazioni e tre successi: due volte per l’Anderlecht e una volta per il Malines. (Abbiamo escluso da questo focus Romania, Russia, Scozia e Turchia perché registrano una sola partecipazione).

Attenzione anche all'incisività delle formazioni italiane, che con 9 vittorie su 11 partecipazioni hanno una percentuale di vittoria dell’82%. Seguono Spagna con il 55%, Inghilterra con il 52% e Germania con il 40%. Di seguito una tabella riepilogativa con le partecipazioni, vittorie e sconfitte per ogni paese:

Paese Partecipazioni Vittorie Sconfitte Spagna 29 16 13 Inghilterra 19 10 9 Italia 11 9 2 Belgio 3 3 0 Germania 5 2 3 Olanda 3 2 1 Portogallo 4 1 3 Unione Sovietica 2 1 1 Romania 1 1 0 Russia 1 1 0 Scozia 1 1 0 Turchia 1 1 0 La percentuale di vittoria di ogni Paese é stata ricavata dai dati riportati in tabella.

Supercoppa Europea: più della metà delle squadre vincitrici sono quelle che hanno trionfato in Champions League

Se spostiamo l’attenzione sui club, le squadre che hanno scritto più volte il loro nome nell’Albo d’Oro sono Barcellona, Milan e Real Madrid, con 5 successi. Ma quante volte è stata la squadra che ha vinto l’Europa League / Coppa delle Coppe UEFA a trionfare? E quante volte invece, a trionfare, è stata la vincitrice della Champions League / Coppa dei Campioni? Come possiamo notare dalla seguente tabella, su 48 finali disputate ad avere la meglio per ben 28 volte è stata la squadra vincitrice della Champions League, mentre per le restanti 20 volte la vincitrice dell’Europa League. Quindi, basandoci su questi dati, vincere la Champions League ha una correlazione positiva significativa con la vittoria della Supercoppa, anche se non rappresenta una garanzia. Di seguito la tabella esemplificativa.