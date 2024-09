Intervista esclusiva a Marco Marchionni: "Juventus da scudetto, Vlahovic segnerà gol importanti. Fiorentina, Gudmundsson farà meglio dello scorso anno. Parma, salvezza alla portata"

L'ex calciatore di Juventus, Parma e Fiorentina Marco Marchionni ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Tanti i temi trattati dal tecnico ex Potenza: dalla lotta scudetto alla situazione legata a Dusan Vlahovic, passando per i talenti del Parma e la nuova Fiorentina di Palladino.

In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto l'allenatore ed ex calciatore Marco Marchionni. Il classe 1980 in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Empoli, Parma, Juventus e Fiorentina, collezionando anche 6 presenze in Nazionale maggiore. L'ultima esperienza in panchina, invece, è stata quella alla guida del Potenza fino al mese di aprile del 2024. Dai recenti risultati della Juventus di Thiago Motta alla situazione legata a Dusan Vlahovic, passando per le aspettative stagionali su Parma e Fiorentina: ecco le dichiarazioni rilasciate in esclusiva dal tecnico di Monterotondo.

Contro il Napoli per la Juventus è arrivato il terzo 0-0 consecutivo in campionato, come giudichi questo inizio di stagione dei bianconeri?

"Finora quella di Thiago Motta, nonostante qualche passo falso, è una gestione importante, sta facendo bene e i risultati arriveranno. L'ex Bologna sta dando alla squadra quella serenità che magari mancava in passato. I risultati, però, si vedono alla fine. Allegri ha lasciato un'eredità notevole. L'obiettivo del nuovo allenatore dev'essere quello di fare meglio del suo predecessore, questo vuol dire che la Juventus deve tornare a vincere i trofei che merita. Questo potrebbe essere un anno molto importante per i bianconeri. Thiago Motta è appena arrivato e deve trasmettere ancora i propri concetti, però l'avvio di campionato lo giudico comunque positivamente".

Pensi sia una Juventus in grado di puntare subito alla vittoria dello scudetto?

"A prescindere dalla squadra che abbia credo che la Juventus debba sempre puntare a vincere il campionato. La storia parla da sé, quando sei alla Juve sei obbligato a vincere e a puntare sempre al massimo risultato possibile. A mio parere l'Inter è ancora un pelo più avanti rispetto ai bianconeri e rappresenta la candidata numero uno per lo scudetto. I nerazzurri hanno mantenuto lo zoccolo duro ed hanno giocatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. Tuttavia, la Juve ha il dovere di crederci ed essere lì in alto fino alla fine".

Vlahovic è stato molto criticato per le sue recenti prestazioni, qual è il tuo pensiero sull'attaccante serbo?

"Stiamo parlando di un giocatore molto forte, che ha grandissime qualità. In questo momento Vlahovic sta segnando poco, ma ciò non deve rappresentare un problema, l'importante è che giochi al meglio e sempre al servizio della squadra. Sono sicuro che i suoi gol arriveranno e saranno importanti nei momenti chiave per la lotta scudetto e in Champions League. Non credo abbia bisogno di sbloccarsi, deve solo stare sereno e concentrato".

Qual è il colpo estivo della Juventus che più ti è piaciuto di più e che alla lunga può entusiasmare i tifosi bianconeri?

"La Juventus ha acquistato giocatori forti e pronti, che già hanno fatto benissimo in Italia. Quello dei bianconeri è stato un mercato mirato, in linea con le idee dell'allenatore. In particolare Koopmeiners è un giocatore molto importante, capace di ricoprire anche più ruoli. E' un acquisto fondamentale per gli schemi di Thiago Motta. Nella Juventus le sue qualità verranno evidenziate ancora di più".

Il Parma ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione per la qualità del gioco e le prestazioni dei singoli: cosa ne pensi della squadra di Pecchia? Ti aspetti una salvezza alla portata dei gialloblù?

"La salvezza è sicuramente alla portata di questo Parma. I ducali stanno facendo un ottimo calcio, meritavano anche di avere qualche punto in più, ma devono trovare continuità per puntare ad un campionato tranquillo. L'anno scorso il Frosinone fino a dicembre era decimo, poi purtroppo è retrocesso. I singoli sono venuti fuori perché c'è un impianto di gioco importante, sotto questo punto di vista bisogna fare i complimenti a mister Pecchia. Si tratta di un ottimo allenatore, che ha dato un'identità alla squadra".

Dopo un avvio non convincente, la Fiorentina sembra aver invertito la rotta contro la Lazio: che tipo di campionato ti aspetti dai toscani? Cosa ne pensi delle critiche piovute finora su Palladino?

"La Fiorentina deve puntare a far meglio dello scorso anno. Non sarà facile perché Italiano ha fatto un ottimo lavoro, raggiungendo per due volte la finale di Conference League. I viola hanno voluto cambiare e ringiovanirsi, non a caso hanno preso un allenatore di prospettiva, che già ha fatto bene a Monza. Quando si inizia in questo modo è dura, perché la piazza di Firenze è molto esigente. La vittoria contro la Lazio può ridare serenità e può rappresentare un punto di partenza".

Albert Gudmundsson riuscirà a ripetere in maglia Viola quanto di buono fatto vedere a Genova?

"Penso che Gudmundsson alla Fiorentina possa fare anche meglio rispetto alla passata stagione al Genoa. E' importante che la squadra riesca a supportarlo a dovere, ma sotto questo punto di vista ci sono pochi dubbi perché i viola hanno individualità importanti. Si tratta di un acquisto davvero interessante, può rappresentare un valore aggiunto di grande spessore per la Fiorentina".

La tua ultima esperienza in panchina è stata al Potenza, aspetti un nuovo progetto per ripartire?

"In questo momento sono in attesa di un nuovo progetto. Bisogna avere pazienza, aspetto la chiamata giusta. I campionati sono appena iniziati e finora ovviamente non ho avuto ancora contatti".